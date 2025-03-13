《台南》火車站前鄭成功像等3文物 獲列一般古物

「小南門門額」經南市文資審議指定為一般古物。（台南市文化局提供）

2025/03/13 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市文化資產管理處邀集專家審議，新增「鎮北門門額殘碑」及「小南門門額」、台南火車站前「鄭成功銅像」指定為一般古物，彰顯文化古都地位。

文資處表示，鄭成功銅像是名雕塑家蒲添生的作品，為一九五○年初台灣第一座以寫實手法雕塑的鄭成功全身立像，蒲添生擅長掌握人物神態的寫實功力，其造型成為楊英風後續為延平郡王祠重塑鄭氏座像的主要參考，深具藝術性與典範性價值，既是特殊政治時空下的產物，也是本地歷史發展與時代變遷見證。

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鎮北門、小南門 納台灣府城門額

南市文化局主任秘書兼文資處代理處長林喬彬表示，「鎮北門門額殘碑」及「小南門門額」，皆為清領乾隆時期修建台灣府城城門重要歷史證物。現今城牆、城門大多毀失僅留下有限文物，適逢今年台灣府城建城三○○年（源自台南在一七二五年開始興築台灣府城），納入二○一九年公告的「台灣府城門額」中，由原本一組四件增為六件，更顯其意義與價值。

文資處表示，目前南市共有一○八組、八八一件古物，其中國寶三組六件，重要古物十四組一八六件，一般古物九十一組六八九件，數量之豐，足見文化古都盛名。

「鎮北門門額殘碑」經南市文資審議指定為一般古物。（台南市文化局提供）

台南火車站前「鄭成功銅像」經南市文資審議指定為一般古物。（記者洪瑞琴攝）

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