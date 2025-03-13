《台南》東京食品展告捷 台南產品銷破2億

台南市長黃偉哲扮演「超級推銷員」，宣傳台南農特產與頂級蜜棗。（市府提供）

2025/03/13 05:30

「台南隊」集結優質業者、精選逾百種特色產品 吸引買家下訂單

〔記者洪瑞琴／台南報導〕全球三大食品展之一「東京國際食品展（FOODEX JAPAN）」，「台南隊」由市長黃偉哲親自領軍，以「優選台南、世界交陪」為主題，傳來捷報已接到兩億以上的訂單。

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黃偉哲表示，食品展於十一日開幕兩天來屢創佳績，現場日本各大貿易商與通路商詢問洽談絡繹不絕，不論是鮮果、截切水果、果汁飲品、果乾或加工品等，已超過兩億以上訂單，期待展期能創造出亮眼成績。

亞洲最大、全球三大食品展之一

「東京國際食品展」為亞洲最大食品飲料展，全球三大食品展之一，今年迎來第五十屆，於三月十一至十四日舉行。為開拓南市農產品海外行銷通路，市府每年輔導農民團體參與，推廣鮮果及農特產品。

今年「台南隊」集結多家農漁會、水產、鮮果貿易商、加工廠等優質業者，精心挑選超過一○○多種台南特色產品，包括番茄軟糖、芝麻糕、茶豆香酥、無加糖芒果乾、火龍果乾、水果雪Ｑ餅、桂圓黑糖地瓜酥、後壁米系列商品及東山咖啡，以創新包裝及試吃活動，向全球展現台南獨特魅力與美味，吸引國際買家洽商訂購。

楠西頂級蜜棗展示台灣青蘋果魅力

農業局表示，值得一提的是，楠西頂級蜜棗出口到日本，這次在東京國際食品展登台亮相，讓國際買家見識到「台灣青蘋果」的魅力，還有虱目魚精緻加工魚類食品、烏魚子、鱸魚及龍膽石斑等漁產系列產品，也獲得買家青睞。

黃偉哲在台灣館開幕式致詞時表示，希望藉由這次的食品展讓大家更了解市場，讓世界更了解台灣。此外，場館內舉辦台南物產展示會，黃偉哲見證台灣廠商與日本公司簽訂合作備忘錄，希望促進南市優質農漁畜產品及加工品出口日本並上架當地通路；也向在場日本廠商大力推薦蕎麥、果醬、蜜棗鮮果、台南食用米及加工品等農特產，希望透過媒合能創造雙贏。

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