花蓮歷史建築松園別館 補植五葉松

逾八十年歷史的花蓮松園別館，原有超過百株琉球松，目前只剩三十株。（記者花孟璟攝）

2025/03/13 05:30

原逾百株琉球松 因蟲害腐朽、颱風吹倒影響 目前只剩30株

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮八十多年歷史建築「松園別館」為退輔會所有，園區原有超過百株琉球松，近年雖投入白蟻及松材線蟲防治，但老樹仍因腐朽、颱風吹倒，目前只剩卅株，昨植樹節除了現場補植五葉松，也贈送黑松樹苗給民眾，退輔會副主委傅正誠說，希望透過種樹讓珍貴的松樹得以在松園生生不息。

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建於1943年 原日軍花蓮港辦公室

建於一九四三年的松園別館，當時為日軍「陸軍兵事部」花蓮港辦公室，四周琉球松林立，戰後又曾作為美軍顧問團度假中心，後交由退輔會管理，曾創下年遊客量破廿萬人紀錄，去年地震花蓮遊客數衰退，七月凱米風災七株松樹被吹倒，包含一株列管老松，去年上半年入園數不到四萬人，九月宣布閉園休整。

松園別館今年一月重啟營運，由退輔會委外廠商川沐公司與退輔會簽三年租約，除了新植台灣原生種百合花，昨天也由退輔會副主委傅正誠、林業及自然保育署花蓮分署長黃群策、花蓮市長魏嘉彥等，在園區補植台灣原生種五葉松樹苗共計七株。

傅正誠說，松園別館可從美崙山眺望太平洋，充滿人文歷史氣息，除保護珍貴的老松樹之外，也希望透過植樹持續與環境共生。

長年關注松園老樹的樹醫師傅春旭說，曾有日本專家來台參觀，對台灣種的琉球松能長成如此巨大驚嘆不已，一方水土養一方樹，亞熱帶的台灣讓琉球松生長速度較快，但因颱風及白蟻蛀蝕、松材線蟲危害，容易風折傾倒，目前老樹僅存卅株。

部份老樹內部腐朽 正防治施藥

傅春旭表示，老樹目前處於「亞健康」狀態，也就是外觀貌似良好但有風險，部分因白蟻蛀蝕、內部腐朽較嚴重的老樹，在防治施藥之外也安裝鋼鐵支撐架以防強風，目前正研究透過殺菌藥劑助老樹減緩腐朽、又不傷害松樹正常生理，目前評估有十三種藥劑入選，估再過兩三年可實際用在老松樹身上。

昨退輔會、林業試驗所、花蓮市公所、林業署花蓮分署等單位補植台灣原生種五葉松。 （記者花孟璟攝）

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