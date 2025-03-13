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    宜縣民花701元 抽中汽車大獎

    宜蘭縣政府推出「暢遊宜蘭抽好禮」活動落幕，經工旅處統計觀光效應約達4千萬元。 （記者王峻祺攝）

    宜蘭縣政府推出「暢遊宜蘭抽好禮」活動落幕，經工旅處統計觀光效應約達4千萬元。 （記者王峻祺攝）

    2025/03/13 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府推出「暢遊宜蘭抽好禮」，民眾到宜蘭旅遊，只要消費滿五百元就能上網登錄抽獎，最大獎七十萬元汽車昨抽出，得主是僅花七○一元買藥妝的員山鄉朱小姐，她說：「實在太幸運了！」縣府表示，逾二個月活動觀光效益達四千萬元，明年將爭取預算續辦，刺激消費提升旅遊人潮。

    暢遊宜蘭抽好禮

    縣府工旅處表示，活動從去年十二月廿五日至今年至三月三日，發票登錄截止統計，共計一萬四八六二張有效發票及購物證明參加抽獎，實際登錄消費金額超過千萬元，若連同住宿及周邊旅遊觀光效益應有四千萬元。

    「暢遊宜蘭抽好禮」活動共計二次公開直播抽獎，最大獎是Toyota Yaris Cross汽車一輛，價值約七十萬元；幸運得主是家住員山鄉的朱小姐，今年一月廿一日僅在藥妝店花費七○一元就抽到大獎。

    「實在太幸運了！」朱小姐說，很開心能夠抽中大獎，謝謝宜蘭縣府舉辦活動，自己和家人消費多次，只要超過五百元達活動門檻就會登錄抽獎，未來若再有活動，呼籲大家一起消費並積極參加活動，就有機會獲好康。

    宜蘭縣觀光協會總幹事陳文裕說，這次活動仍以縣民消費占多數，確實有刺激到在地消費，但外縣市宣傳力道不夠，若續辦應強化外地宣傳，引入更多客源。工旅處回應，登錄者確實為縣民居多，明年若續辦，會針對外縣市加強宣傳。

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