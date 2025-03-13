三星世壯運輕艇激流賽場 月底完工

雙北世壯運輕艇激流標桿競賽場地，目前施工進度已達九成，預定本月底完工。 （記者江志雄攝）

2025/03/13 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕二○二五雙北世界壯年運動會輕艇激流標桿競賽，訂五月二十六日起在宜蘭三星安農溪比賽，但競賽場地仍在趕工，外界關切能否及時完工啟用？三星鄉長李志鏞要求如期完工，絕不能「漏氣」。縣府回應，施工進度已達九成，預定本月底完工，四月中旬完成驗收。

本屆世壯運由台北及新北市政府共同承辦，活動時間五月十七日到三十日，其中輕艇激流標桿競賽，二十六日起在安農溪比賽三天，三星鄉公所最近在鄉內重要路口設置活動宣傳看板，迎接這場國際賽事。

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安農溪輕艇激流標桿競賽場地新建工程由宜蘭縣政府發包施工，過程一波三折，距離世壯運競賽僅剩下二個多月，現場還在趕工，地方人士直指工程完成後，接續要辦理驗收、世壯運大會場勘，工期若有延誤恐影響賽程。

三星近幾年最大國際體育賽事

李志鏞說，世壯運輕艇激流標桿競賽是三星鄉近幾年最盛大的國際體育賽事，鄉公所全力協助行銷，希望安農溪躍上世界舞台，競賽場地施工順利，但因時間緊迫，任何細節都馬虎不得，施工單位務必做好掌控如期完工，不能「漏氣」。

斥資2.7億 賽道長370公尺、18公尺寬

縣府水利資源處處長李岳儒說，競賽場地在三星鄉雙賢二號橋下游處的安農溪左岸另闢賽道，建造三百七十公尺長、十八公尺寬的賽道，另有灌溉水路、照明設備、機房等相關設施，現階段施工進度已達九成，本月底完工後，有信心在四月中旬完成驗收。

賽後轉型為水上運動訓練中心

本屆世壯運輕艇激流標桿競賽項目，包括單人愛斯基摩艇（K1）、單人加拿大式艇（C1）及團體賽。賽事結束後，斥資二億七千萬元建造的競賽場地，將轉型為宜蘭縣水上運動訓練中心，成為國內輕艇激流標桿等水上運動的培訓基地。

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