鐵玫瑰熱音賞徵件 4/28前桃市府受理報名

2025/03/13 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府舉辦「鐵玫瑰熱音賞」活動，今年邁入第十三屆，總獎金一五○萬元，入圍者可參加「鐵玫瑰明日之星培訓計畫」，由金獎導師團隊一對一指導，即起至四月廿八日受理報名；市府文化局長邱正生昨說，鐵玫瑰明日之星培訓計畫將協助音樂人針對不同風格精進創作，並推薦展演機會，打造完整的登台之路。

邱正生表示，市府將於六月起規劃六場座談講唱會，邀請資深音樂人、知名歌手及歷屆得獎者對談，探討音樂產業趨勢、創作經驗與台灣音樂國際發展，讓民眾能夠深入了解音樂創作的魅力，持續推動桃園成為音樂創作的重鎮，相關資訊可上網（https：//ironrose.com.tw/index.php）查詢。

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文化局昨在桃園展演中心舉行「桃園鐵玫瑰熱音賞」徵件記者會，並由「二○二四校園組大賞獎」獲獎團隊「東部壞男孩」演出揭開序幕，市長張善政致詞表示，桃園鐵玫瑰熱音賞旨在發掘並培育新生代音樂創作人才，為音樂人打造展現自我的舞台，參賽者要自己作詞、作曲，還要演奏，展現全面音樂實力，市府也將邀請專業導師為決賽入圍者提供輔導，並媒合演出機會，讓他們的音樂夢想得以實現。

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