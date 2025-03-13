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    高年級生 與比利時學童交筆友

    比利時回寄畫上台灣國旗的信件。（記者黃政嘉攝）

    比利時回寄畫上台灣國旗的信件。（記者黃政嘉攝）

    2025/03/13 05:30

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市平鎮區南勢國小推行國際教育「和世界交朋友」系列課程，四年級「閱讀歐洲」，五、六年級筆友交流，校長許志豪表示，台灣人對世界各國的喜好度，普遍偏美、日、韓等國，其實歐盟也是很強的經濟體，該校貫徹聯合國二○三○年永續發展目標（SDGs），漸漸將歐洲視野帶進教育，讓孩子學習面向更寬廣、跟世界互動，長大賺世界的錢回來，因此從小就得想辦法和世界交朋友。

    許志豪前年十一月造訪歐洲太空中心（EURO space center），當時向師生視訊介紹太空生活的相關設施，彷彿知識網紅，同年推行校定「閱讀歐洲」系列課程，邀請中央大學語言中心法文講師巫冠蓉巫冠蓉教孩子法文閱讀，以及五、六年級生學習簡易法語、法文筆友活動等。

    許志豪說，閱讀歐洲課程目的在讓學生認識、體驗歐洲文化，一學年十堂課，法文老師透過繪本讓學生理解歐洲文化表徵，針對SDGs十七項目標，找到相對應的繪本，激發孩子對議題的想法。

    許志豪表示，學校尋找有意願的外國學校幫助學生做筆友交流，像美國、日本可能寫英文，比利時、以色列就寫中、英文或法文，重點在文化交流，該校去年九月帶領桃園區新埔、大園區內海與五權、新屋區蚵間、大溪區中興與福安、復興區霞雲等校，一起與外國友校「筆尖傳情」。

    南勢學童畫蛇的紅包袋寄到比利時。（記者黃政嘉攝）

    南勢學童畫蛇的紅包袋寄到比利時。（記者黃政嘉攝）

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