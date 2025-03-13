不停讓 將修法加重罰則 路口撞傷行人 提高罰鍰、吊照年限

交通部長陳世凱表示，今年會修法提高罰則，撞傷行人重傷、死亡，一律罰最高3萬6千元並吊銷駕照，且5年不得再考領駕照。（資料照）

2025/03/13 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕強化行人行走安全，交通部長陳世凱表示，今年會修法提高罰則，撞傷行人重傷、死亡，一律罰最高三萬六千元並吊銷駕照，且五年不得再考領駕照。

致人重傷、死亡 5年不得考照

去年全國有三六六名行人被車輛撞死，雖然較歷年降低，但仍被批評不夠好。陳世凱表示，行人走在斑馬線上，被車撞傷或撞死是「國恥」，過去講禮讓行人，「但這不該是禮貌，而是要強制停讓行人，交通部今年就會啟動修法，加重車輛撞傷、撞死人的罰則」。

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根據目前規定，車輛肇事撞傷、撞死行人的案件，行政罰部分，可處七千二百元到三萬六千元罰鍰，並須接受道安講習，吊扣或吊銷駕照。致人輕傷處七千二百元，吊扣駕照一年；致人重傷罰一萬八千元、吊銷駕照並三年不得考領；肇事致人死亡處三萬六千元，吊銷駕照並三年不得考領。

陳世凱表示，將加嚴現行裁罰基準，將致人輕傷從罰七千二百元提高到一萬八千元，吊扣駕照從一年延長為一年到兩年；致人重傷和致人死亡，一率罰三萬六千元並吊銷駕照，研擬五年不得考照。陳世凱表示，後續會邀集相關單位研商裁罰細則及處罰條例修正作業。

車輛停車線、斑馬線距離再拉長

另外，交通部上月也發函給各縣市政府，要求將車輛停車線和行人穿越線的距離，從現行的一到三公尺延長到二到三公尺，增加距離來保障行人走在斑馬線上的安全。陳世凱表示，預計今年六月就會完成法制作業，各縣市都須遵守。

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