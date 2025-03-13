矮性香蕉耐風 加速供苗

矮性香蕉台蕉三號可耐風害。（記者羅欣貞攝）

2025/03/13 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年颱風重創台灣香蕉產業，高度比一般香蕉低五十公分以上且耐風的矮性香蕉，預料將成為蕉農新寵，台灣香蕉研究所研發成功，近年積極推廣的台蕉三號詢問聲不斷，所方正努力加速生產蕉苗，希望能為消費者和農友共創雙贏。

去年颱風連續來襲，台灣香蕉研究所也成為受災戶，十公頃的有機香蕉園幾乎全毀，倒是研發中的矮性香蕉只有葉片折損；助理研究員蘇育彥表示，目前蕉研所有兩種新品系的矮性香蕉，一種是二○二○年農場主任曾旭光從台蕉五號中選育發現，目前還沒有命名；另一種是已經穩定、可以推廣的台蕉三號。

請繼續往下閱讀...

蘇育彥說明，目前農民普遍種植台蕉五號、烏龍等品種，從果軸彎曲處測量的高度一般約在兩百七十到兩百八十公分左右，還未命名的新品系矮性香蕉高度約兩百到兩百二十公分之間，除了可抗香蕉黃葉病之外，非常耐風，去年挺過颱風，只須將一株上生長的十一把香蕉去把為八把，就能繼續健康成長。

目前已可推廣的矮性香蕉為台蕉三號，高度約兩百二十公分，可耐風害，吃起來口感、甜度、風味跟一般華蕉差不多，迎合現今消費喜好。高齡蕉農在為香蕉疏花疏果、套袋、採收時，方便操作又安全，還能省工。

香蕉研究所所長邱祝櫻表示，台蕉三號的產量大約只比一般華蕉少十至二十％左右，有高屏農民對矮化品種有興趣不斷詢問，不過蕉苗組織培養最少要半年，目前產量較少，請農民耐心等待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法