碳權示範區 池上國有地種13萬棵樹

國產署署長曾國基等人在池上植樹，該地為台灣首批大規模自然碳匯新植造林案。（記者劉人瑋攝）

2025/03/13 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東池上將成為「國有土地活化與本土碳權示範區」。財政部國產署昨天邀請中興大學及多家企業齊聚種樹，面積相當於二．八個大安森林公園的國有土地，預計種下十三萬棵樹。

近72公頃 種植本土原生種樹苗

國產署署長曾國基表示，「國有土地活化模式與本土碳權示範區」的成功，將為產官學合作樹立成功典範，其中也保留十％的額度供政府、國營事業溫室氣體減量使用。

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林保署台東分署署長吳昌祐說明，針對示範區土地特性，林保署給予樹種建議並提供本土原生種樹苗，包括台灣櫸木、光蠟樹、相思樹、黃連木、楓香與台灣黑檀等，都適合在此生長且「固碳」效益高，也能提高國產材自給率。

產官學合作 國土自願減量專案

企業森崴能源二○二四年取得國產署台東池上約七十一．九八公頃的國有土地，其子公司元杉森林和中興大學推動台灣首批大規模自然碳匯新植造林案，預計將種植約十三萬棵樹，二十年產出二萬一千六百噸自然碳匯量，以及總材積約四萬立方公尺的國產木材，產官學三方合作成就全台首宗大規模的國土自願減量專案，昨天活動中，參與的大亞集團、競泰公司也負責部分減碳面積。

元杉森林總經理胡惠雲表示，單以現有金錢而論「此舉絕對是虧錢」，每公頃新植造林到二十年來的養護預估要花上三百萬元，每公頃林地吸碳約十五噸，依如今價格每噸三千元計，二十年收益僅有九十萬元，若以碳權估算則是本著企業良心、並非回本。

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