為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國旅1日遊占7成 觀光署力拚提高留宿率

    觀光署長周永暉表示，國人國旅一日遊比例高達7成，要持續努力提高留宿比例。圖為花蓮景點將軍府。 （資料照，記者蔡昀容攝）

    觀光署長周永暉表示，國人國旅一日遊比例高達7成，要持續努力提高留宿比例。圖為花蓮景點將軍府。 （資料照，記者蔡昀容攝）

    2025/03/13 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕國人踴躍出國，國際客來台力道卻疲弱，國內觀光業者叫苦連天。交通部長陳世凱認為，出國踴躍是好事，台灣旅遊要從質著手，吸引高端消費、深度旅遊客群；觀光署長周永暉表示，國人國旅一日遊比例高達七成，要透過交通優惠、AI精準行銷等方式，提高留宿比例。

    觀光署統計，二○二四年國人出國約一六八四萬人次，國際來台客約七八五萬人次，差距懸殊；國人國旅人次尚未公布，不過從住宿人次可見趨勢，去年約五九八六萬，比前年六三八三萬減少約六．二％。

    陳世凱昨表示，國人有能力出國應正面看待，不過台灣為爭取國際客，旅遊產業確實要加強，應從質著手，爭取高端消費、深度旅遊旅客，創造高產值比人次更重要，可透過異業結盟，如結合醫療、數位產業或鐵道觀光，跨業設計更好、消費高的遊程；也應升級免稅系統，服務更多國際客。

    周永暉指出，會繼續推動提高國旅兩天一夜遊的比例，共有四大努力方向，國旅分眾化凸顯不同亮點、交通優惠、善用AI精準行銷引客、集氣做區域旅遊。周永暉舉例，花蓮台灣觀巴現在是一折優惠價，五月十九日以後三折；區域旅遊則要跨縣市串連，「微笑南灣」連接台南、高屏、花東行銷，吸引旅客留宿。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播