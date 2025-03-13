國旅1日遊占7成 觀光署力拚提高留宿率

觀光署長周永暉表示，國人國旅一日遊比例高達7成，要持續努力提高留宿比例。圖為花蓮景點將軍府。 （資料照，記者蔡昀容攝）

2025/03/13 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕國人踴躍出國，國際客來台力道卻疲弱，國內觀光業者叫苦連天。交通部長陳世凱認為，出國踴躍是好事，台灣旅遊要從質著手，吸引高端消費、深度旅遊客群；觀光署長周永暉表示，國人國旅一日遊比例高達七成，要透過交通優惠、AI精準行銷等方式，提高留宿比例。

觀光署統計，二○二四年國人出國約一六八四萬人次，國際來台客約七八五萬人次，差距懸殊；國人國旅人次尚未公布，不過從住宿人次可見趨勢，去年約五九八六萬，比前年六三八三萬減少約六．二％。

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陳世凱昨表示，國人有能力出國應正面看待，不過台灣為爭取國際客，旅遊產業確實要加強，應從質著手，爭取高端消費、深度旅遊旅客，創造高產值比人次更重要，可透過異業結盟，如結合醫療、數位產業或鐵道觀光，跨業設計更好、消費高的遊程；也應升級免稅系統，服務更多國際客。

周永暉指出，會繼續推動提高國旅兩天一夜遊的比例，共有四大努力方向，國旅分眾化凸顯不同亮點、交通優惠、善用AI精準行銷引客、集氣做區域旅遊。周永暉舉例，花蓮台灣觀巴現在是一折優惠價，五月十九日以後三折；區域旅遊則要跨縣市串連，「微笑南灣」連接台南、高屏、花東行銷，吸引旅客留宿。

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