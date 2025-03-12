日本麻疹個案遊台 足跡重疊者自我健康監測至22日

2025/03/12 05:30

日女3月2日入境

〔記者林承鴻／台北報導〕衛生福利部疾病管制署昨公布一名境外移入麻疹病例，其可傳染期曾有台北市活動足跡，台北市衛生局表示，個案三月二日入境台灣，四日出境，期間曾搭乘機場捷運、台北捷運及九六五台灣好行公車往返士林夜市、寧夏夜市及新北市九份。衛生局呼籲與麻疹確診者足跡重疊者，進行自我健康監測至三月廿二日。

搭過機捷、北捷、台灣好行

北市衛生局說明，麻疹出疹前四天至後四天皆具有傳染力且傳播力非常強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期七至十八天，與確診者接觸後十至十二天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約十四天會出疹。

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出現疑似症狀速就醫

衛生局提醒接觸者與麻疹確定病例暴露於同一空間或密切接觸後應自主健康管理十八天，如無相關症狀可正常生活，但建議要配戴口罩，暫時不要出入公共場所，並留意有無麻疹症狀。

民眾如出現疑似麻疹症狀，應儘速主動聯繫居住地之健康服務中心或衛生所協助安排就醫。

衛生局提醒，民眾應避免帶未滿一歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如有必要前往，設籍台北市的市民可於出發前帶幼兒至市立聯合醫院十二區院外門診部，由衛生局補助接一劑MMR疫苗，惟滿十二個月後仍須按時程分別於滿一歲及滿五歲各完成一劑公費MMR疫苗接種，返國後則進行自主健康管理十八天。

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