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    首頁　>　生活

    （台東）南迴災害復建 東64線10月完工

    2025/03/12 05:30

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣府團隊昨天南迴線文里溪、太麻里溪及東六十四線道路下邊坡堤防災害復建工程視察，縣長饒慶鈴感謝中央挹注清疏經費，並協調土石堆置地點，鄉親關心的東六四線災害復建工程預計於十月恢復路面通行，務求在汛期前完成整備工作。

    東六十四線為金峰鄉嘉蘭村重要對外道路，長期受太麻里溪沖刷，去年九月山陀兒颱風更造成全線崩坍，工程會核定八千七百十五萬元復建經費，預計今年十月完工。

    東六十四線為村民對外少數主要對外通道，產業道路落石風險高，崩塌處地質又十分碎弱，居民也要求縣府開闢第二條道路，或以橋梁、隧道替代。金峰鄉長蔣爭光表示，希望有東六十四甲線，縣府回函要求做分年、分期的補充計畫。縣長饒慶鈴表示，已啟動此案，仍在評估其可行性。目前傳出公所初報工程款為十億，被要求重估並上報細部內容。

    饒慶鈴表示，南迴地區地勢陡峭，上游因地震致土石鬆動，颱風期間極易引發災害，縣府將持續監控工程進度，全力推動防洪與復建措施。縣府建設處說明，每年編列約一億元進行常態河川維護，並額外動用災準金三千七百萬元，優先搶修太麻里溪及太平溪急要河段，目標於汛期前完成四十萬立方公尺土石清理，以降低洪水衝擊。

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