喝咖啡、泡溫泉 山區小旅行選擇多

南化區隱藏版麝香木園區，沿途3百多欉淡紫色麝香木，美不勝收。（南市觀旅局提供）

2025/03/12 05:30

賞完蘭展 可到東山、楠西、玉井及南化 深入體驗台南自然生態美景

〔記者王姝琇／台南報導〕二○二五台灣國際蘭展盛大開幕將展至廿三日，觀旅局結合蘭展周邊東山、楠西、玉井及南化等區規劃山區小旅行，讓遊客深入體驗台南豐富的自然生態美景。其中南化區隱藏版麝香木園區，沿途三百多欉淡紫色麝香木曝光，美不勝收。

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前3天8萬人次到訪 比去年同期增7成

蘭展八日在後壁區台灣蘭花生物科技園區登場，展期至三月廿三日，規劃五大展館、廿項精彩主題，多達十五萬株蘭花布置，融入人工智慧與淨零排放技術，展現農業科技豐碩成果，前三天總計湧入逾八萬人次到訪，較去年同期大幅成長七成。今年更精心規劃一系列互動體驗課程，讓民眾在欣賞蘭花之餘，也能親身參與，包含獨家花藝DIY課程；花藝動態展演以及蘭韻律講堂。

遊客也可到虎頭埤等14處場地露營

市長黃偉哲表示，除逛蘭展之餘，也推薦喜歡花草與自然生態的朋友，結合東山、楠西、玉井及南化規劃山區小旅行，還可順道前往配合蘭展優惠的店家，憑票根或購票憑證消費即享有優惠。

此外，露營已成為近來熱門戶外遊憩活動，台南有包括虎頭埤風景區、走馬瀨休閒農場、德元埤荷蘭村、梅嶺神秘氣場露營區等，十四處合法登記的露營場地，也推薦給喜愛露營的朋友。

南化300多欉淡紫色麝香木 美不勝收

觀旅局長林國華表示，台南山區旅遊資源相當豐富，有遠近馳名的關子嶺泥漿溫泉，還有東山區一七五東山咖啡公路，沿途廿多間景觀餐廳及咖啡廳；楠西區則有曾文水庫遊船、玄空法寺、永興吊橋；梅嶺風景區可登山看美景，嚐梅子雞湯，下山再到龜丹溫泉解除疲勞；南化區可前往風景秀麗的烏山風景區，還可順遊玉井區採購新鮮水果。

林國華說，南化區另有隱藏版麝香木園區，沿途三百多欉淡紫色麝香木美不勝收，花期到四月；玉井淺山市集春季場將於十五、十六日在噍吧哖事件園區登場；南化寶光聖堂花旗木將於廿九日展開，四月結合「黑糖」及「蜂蜜」的黑糖尋蜜趣，要給遊客一個繽紛又甜蜜的春遊體驗。

（相關圖文刊A1）

2025台灣國際蘭展，前3天創下逾8萬參觀人次，較去年同期成長7成。（記者王姝琇攝）

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