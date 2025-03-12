公寓大廈修繕補助 4/15起開始申請

2025/03/12 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕今年公寓大廈修繕補助將從四月十五日起至十月卅一日受理申請。由於今年集合住宅公安申報下修到六、七層樓，為鼓勵社區踴躍申報，將補助公共安全檢查、簽證及申報及缺失改善相關費用，相關預算也從四千二百萬元增至六千二百萬元；修繕補助必須完工並憑單據申報，市府建築管理處建議各社區可提早作業。

協助六、七層樓公安申報

建管處長莊敬權表示，今年補助除擴大公共安全修繕補助範圍外，另對社區已安裝「智能社區－共用部分安裝電動車充電設備」，新增電動車防火毯補助，補助五十％，上限三萬元，社區以補助一次為限；另一般修繕補助項目也增加防水閘門與抽水機補助，讓社區多一項選擇。

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莊敬權說，公寓大廈修繕補助必須要有實際修繕行為，並在完工後憑單據申請，雖然申請期限到十月底，但若經費用完提前結束，去年八月就告結束，因此呼籲有意申請的社區要提早準備。

建管處指出，公共安全相關補助部分，一九九五以前取得使用執照大樓，於今年才成立管委會者，視社區規模可申請廿至卅萬元不等補助，之前已成立管委會者，補助為十到十五萬元；一九九六年至二○一七年間取得使照的大樓，今年才成立管委會者，補助十到十五萬元，今年前已成立管委會者，補助五到八萬元。

另，公寓大廈修繕分為三年一次的一般修繕屬於全額補助，視社區規模可申請一至十萬元不等補助；重大修繕補助五年一次，補助五十％，視社區規模可申請五至廿五萬元不等補助；若為二○一五年十二月卅一日前取得使照的社區並成立管委會者，視社區規模可申請六至十萬元不等補助。

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