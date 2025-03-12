龍潭體育園區 羽球場不平整待改善

桃園市龍潭體育園區的管理中心為室內建物，經5次流標，去年10月才與「寶輝開發公司」完成OT合約委外營運。（記者黃政嘉攝）

2025/03/12 05:30

將由施工廠商負責保固 市府盼今年底完工 早日營運

〔記者黃政嘉／桃園報導〕龍潭體育園區二○二一年底完工，僅開放戶外曲棍球場、棒壘球場使用，現由龍潭區公所代管，另一座為室內建物的管理中心，市府發包經五次流標，去年十月與寶輝開發公司完成OT（Operate-Transfer；民間機構營運政府建設，營運權期滿後歸還政府）合約委外營運，但廠商今年一月發現，三樓羽球場地坪多處出現達二．五公分的高低落差，無法作為比賽場地；市府體育局昨表示，正與興建廠商研議改善工程，盼今年底前完成，讓羽球場能早日營運。

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出現達2.5公分高低落差

龍潭體育園區位於龍潭九龍地區，占地約四公頃，由中央補助一．四億元、地方自籌款一．六億多元，總經費三億七○○餘萬元完成興建。體育局長許彥輝表示，管理中心一樓，廠商擬招商外食攤位，二樓擬作健身房或會議室，三樓為羽球場，園區工程為市府工務局養工處發包，落成後因羽球場外牆玻璃帷幕有西曬問題，他上任後，體育局另外發包找廠商貼膜解決，而委外廠商寶輝公司進行室內裝修時，又發現羽球場地不平整，一月廿三日提出問題，體育局二月十三日偕同養護工程處及原施工廠商進行會勘，因仍在保固期，將由施工廠商負責保固改善，完成時間仍待討論。

市議員張肇良、徐玉樹、劉熒隆都關切指出，龍潭體育園區停車場規劃不足，且戶外球場也無公廁，功能性不足。許彥輝表示，考量園區停車需求，體育局已獲得鄰近公有地管理機關同意，正啟動興辦事業計畫，將增設平面停車空間。另推動在棒壘球場外面增設廁所及儲藏空間的增設工程，上週一剛完成決標，預計七月完工，管理中心也開放民眾進去上廁所。

張肇良另指出，園區地點偏僻，又沒公車路線，建議營運廠商可以活化空間為思考，像一樓可做咖啡廳，並盡快完成健身房設置、羽球場改善；徐玉樹說，體育園區耗費鉅額完成興建，儘管發包過程一波三折，市府後續還是得克服體質問題，讓園區各項設施能滿足地方民眾的運動及各項需求。

龍潭體育園區3樓羽球場地坪，幾處出現2.5公分的高低落差瑕疵，無法作比賽場地。（市府體育局提供）

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