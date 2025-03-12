竹縣罷免藍委 二階領表啟動

2025/03/12 05:30

下架徐欣瑩、林思銘 罷團︰目標連署衝到各4.5萬份、4萬份

〔記者黃美珠／新竹報導〕推動罷免新竹縣第一、第二選區國民黨籍立委徐欣瑩和林思銘的公民團體，昨天一起領表正式啟動第二階段的罷免行動。竹一「除舊汰欣」的罷團表示，他們的連署門檻是三萬份，目標要衝四萬五千份。竹二「撕除惡銘」的罷團則以四萬份為目標，要狂踩兩萬四千份的門檻。

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立委徐欣瑩國會辦公室強調，罷團對徐欣瑩的攻擊絕非事實，是少數有心人刻意曲解造謠。實際上徐欣瑩誠懇務實問政，就連行政院長卓榮泰昨天答詢時也給予肯定。

立委林思銘說，這次的大罷免純粹就是民進黨選輸了想要翻桌重選。他卸下黨團三長後，有更多時間走訪基層更了解選民需求，從中，鄉親都給他溫暖和支持。他相信新竹縣民是有智慧且能明辨是非，他也會更努力讓鄉親有感。

竹一「除舊汰欣」罷免徐欣瑩的領銜人余筱菁說，徐欣瑩緊跟國民黨團、傅崐萁，一同凍結、刪除台灣的國防預算，削弱台灣的國防實力，完全不把台灣人民的安全放在眼裡。還刪除客委會和性平預算，踐踏客家人跟弱勢族群的尊嚴。

竹二「撕除惡銘」罷團表示，他們想要二階成功，必須得有兩萬四千份連署書支持才行，計畫即日起四十天內要獲得四萬份的支持。

為此，他們在第一階段送件後，志工爭取到不少定點的連署點，未來週末也將分別會在竹北、竹東固定舉辦大型連署活動，號召鄉親關注「撕除惡銘」團隊分專及官方LINE帳號響應。

竹二罷免林思銘領銜人謝婷婷說，林思銘無正當理由削減客委會預算，對竹科管理局預算下手，這些都直接影響到在地發展和居民生活品質。更可惡的，他還連署同意放寬中國配偶入籍政策，破壞台灣健保資源，更嚴重威脅台灣民主。林思銘在立法院根本就是在出賣客家人，更是在出賣台灣人。

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