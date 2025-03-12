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    大雪山霧社櫻盛開 山林披白紗

    大雪山國家森林遊樂區霧社櫻盛開。 （林業保育署提供）

    大雪山國家森林遊樂區霧社櫻盛開。 （林業保育署提供）

    2025/03/12 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕大雪山國家森林遊樂區霧社櫻盛開！雪白的花朵，十分浪漫，三月賞櫻正是時候。林業及自然保育署台中分署呼籲民眾把握時間，到大雪山感受純白花海的視覺饗宴。

    林業保育署台中分署表示，大雪山國家森林遊樂區，目前園區卅五K收費站周邊的霧社櫻已開八成，樹梢披上一層如雪的花朵，吸引眾多遊客駐足拍照；沿著大雪山林道四十一K至四十三K，沿途也可欣賞到一株株綻放的霧社櫻，點綴山徑兩側；最受人矚目四十三K遊客中心前的霧社櫻則已開花七成，當陽光灑落，雪白花瓣在湛藍天空的襯托下，顯得格外夢幻，這裡更是攝影愛好者不容錯過的取景勝地。

    林業保育署台中分署指出，霧社櫻為台灣特有種櫻花，在其他櫻花紛紛謝幕後優雅登場，彷彿為山林披上一襲白紗。這些小巧玲瓏、宛如鈴鐺的花朵，搖曳在微風之中，為大雪山林間添上一抹靜謐而浪漫的氣息，目前園區種植約有五十棵霧社櫻。

    大雪山正值春意盎然的季節，林業保育署台中分署表示，欣賞美麗的花朵時，也是賞鳥的好時機，並提醒遊客，最近大雪山平均氣溫約為九至十八度，上山請準備足夠的禦寒衣物，並注意行車安全。

    大雪山國家森林遊樂區霧社櫻盛開。 （林業保育署提供）

    大雪山國家森林遊樂區霧社櫻盛開。 （林業保育署提供）

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