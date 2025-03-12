為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    和美市場原地重建 比照生鮮大賣場

    和美傳統市場未來拆除改建將會暫時安置到鄰近的園環停車場。（記者劉曉欣攝）

    和美傳統市場未來拆除改建將會暫時安置到鄰近的園環停車場。（記者劉曉欣攝）

    2025/03/12 05:30

    將有電扶梯、無障礙廁所、空調與停車場 預計今年完成規劃設計

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮人口數居全縣第三，位於黃金地段的「和美鎮公有零售市場」因建物老舊，鎮公所計畫拆除並原地重建，全新市場設施將比照生鮮大賣場，將有電扶梯、空調與停車場。和美鎮長林庚壬表示，重建期間攤商將暫時安置在附近圓環停車場，讓攤商可以照樣做生意。

    附近圓環停車場將作為攤商臨時安置所

    和美鎮公有零售市場位於和美鎮中山路、仁安路上，由於往來伸港、線西的交通方便，可說是和線伸三鄉鎮居民的採買中心，現有市場二層樓建物佔地約七七二坪，在一九七六年底重建完成，一九七七年營運，二○○八年、二○一○年再進行外觀整修及內部修繕，共有廿六鋪與一○五攤，合計一三一攤，租金年收入約六三八萬元。

    林庚壬強調，隨著高齡化時代來臨，老舊傳統市場應該跟上時代腳步，比照民間生鮮大賣場，打造無障礙的採購環境，食材衛生保存條件，也要符合最新法令規定，計畫拆除重建後的全新市場，將打造停車場，解決菜市場與市區一位難求的問題，也將設置電梯、電扶梯、無障礙廁所，並設有空調。

    六成攤商及大多數民眾支持改建

    目前鎮公所已編列和美市場重建的規劃設計經費，預計今年完成規劃設計，同步向中央爭取經費，經費到位後，將整理圓環停車場作為攤商臨時安置處所，待攤商遷移再拆除舊市場。

    林庚壬表示，有六成攤商支持改建，大多數民眾則是樂見全新市場的興建。

    此外，在改進之前，因市場周邊道路每到上午的熱門營業時段，常見人車爭道驚險畫面，和美鎮公所將比照國外模式，在市場周邊主要路口，設置了五處圓型的升降式車阻，從上午七點啟用到中午十二點，讓市場街區只容機慢車與行人出入。

    和美傳統市場攤商約有一百多攤。（記者劉曉欣攝）

    和美傳統市場攤商約有一百多攤。（記者劉曉欣攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播