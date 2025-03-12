和美市場原地重建 比照生鮮大賣場

和美傳統市場未來拆除改建將會暫時安置到鄰近的園環停車場。（記者劉曉欣攝）

2025/03/12 05:30

將有電扶梯、無障礙廁所、空調與停車場 預計今年完成規劃設計

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮人口數居全縣第三，位於黃金地段的「和美鎮公有零售市場」因建物老舊，鎮公所計畫拆除並原地重建，全新市場設施將比照生鮮大賣場，將有電扶梯、空調與停車場。和美鎮長林庚壬表示，重建期間攤商將暫時安置在附近圓環停車場，讓攤商可以照樣做生意。

請繼續往下閱讀...

附近圓環停車場將作為攤商臨時安置所

和美鎮公有零售市場位於和美鎮中山路、仁安路上，由於往來伸港、線西的交通方便，可說是和線伸三鄉鎮居民的採買中心，現有市場二層樓建物佔地約七七二坪，在一九七六年底重建完成，一九七七年營運，二○○八年、二○一○年再進行外觀整修及內部修繕，共有廿六鋪與一○五攤，合計一三一攤，租金年收入約六三八萬元。

林庚壬強調，隨著高齡化時代來臨，老舊傳統市場應該跟上時代腳步，比照民間生鮮大賣場，打造無障礙的採購環境，食材衛生保存條件，也要符合最新法令規定，計畫拆除重建後的全新市場，將打造停車場，解決菜市場與市區一位難求的問題，也將設置電梯、電扶梯、無障礙廁所，並設有空調。

六成攤商及大多數民眾支持改建

目前鎮公所已編列和美市場重建的規劃設計經費，預計今年完成規劃設計，同步向中央爭取經費，經費到位後，將整理圓環停車場作為攤商臨時安置處所，待攤商遷移再拆除舊市場。

林庚壬表示，有六成攤商支持改建，大多數民眾則是樂見全新市場的興建。

此外，在改進之前，因市場周邊道路每到上午的熱門營業時段，常見人車爭道驚險畫面，和美鎮公所將比照國外模式，在市場周邊主要路口，設置了五處圓型的升降式車阻，從上午七點啟用到中午十二點，讓市場街區只容機慢車與行人出入。

和美傳統市場攤商約有一百多攤。（記者劉曉欣攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法