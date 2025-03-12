遭爆疑賄選 宜蘭頭城區漁會總幹事斥子虛烏有

宜蘭地檢署、宜蘭縣調查站昨前往頭城區漁會宣導反賄選，現場卻有登記理事候選人告發過去選舉疑發生賄選情事。（宜蘭地檢署提供）

2025/03/12 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城區漁會基層選舉廿二日登場，昨舉行反賄選宣導，卻有會員代表等人，自爆前幾屆選舉曾收過漁會總幹事陳秀暖所給的「炒米粉」感謝禮金，疑涉賄選情事，並向宜蘭地檢署遞狀告發；下屆有意轉任理事長的陳秀暖，駁斥指控「子虛烏有」。檢方則回應，已立案調查。

告發陳秀暖、鄭讚福等過去賄選

陳秀暖總幹事職務今年屆齡退休，將轉戰下屆理事長（無年齡限制）；總幹事登記候聘人選，也僅有現任理事長鄭讚福之子鄭閔澤一人。已退休的頭城區漁會前秘書張賴麒，外傳也有意競爭理事長，打破當地超過半世紀同額競選的一團和氣。

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宜蘭檢調昨前往區漁會宣導反賄選，登記參選下屆理事的外澳里長張鐵瀚，帶頭告發陳秀暖、鄭讚福等人，自爆他們過去曾依指示投票，而在選後就收到裝有三萬元信封袋作為感謝禮，且「行之有年」，稱是漁會核發的合法當選禮金，用來「炒米粉」慶祝。

陳疑動用海難救助基金助選林姿妙

據了解，包括張鐵瀚在內一共有六名告發人，已經向地檢署遞交刑事告發狀，內容除自白有收取禮金；還提及陳秀暖將區漁會作為私房金庫，疑似動支「台灣地區漁民海難救助基金」，資助宜蘭縣長林姿妙之用。

陳駁同額哪需賄選、也未資助縣長

「子虛烏有！」陳秀暖指出，過去選舉均同額競選，沒有競爭對手，哪需要賄選？更不可能動用錢去資助縣長，舉頭三尺有神明，話不能亂講，「不用為了選舉選成這樣」，區漁會選舉首次鬧成這樣，嚴重打擊漁民士氣，所有理監事都是為了服務漁民，爭取更多利益，歡迎大家競選，但要公平競爭，不要汙衊別人，漁民很弱勢了還不團結，實在令人灰心。

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