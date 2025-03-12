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    首頁　>　生活

    雲林催出嬰兒潮 116學年將增幼幼班

    因應萬寶龍計畫催生成功後續的托育需求，雲林縣府預計至116學年度增加96班幼幼班。（記者黃淑莉攝）

    因應萬寶龍計畫催生成功後續的托育需求，雲林縣府預計至116學年度增加96班幼幼班。（記者黃淑莉攝）

    2025/03/12 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣去年推出兩年六億元「萬寶龍」計畫，第一年成功催生新生兒人數六九二三人，比前年增加逾一倍，因應接下來托育需求，縣府盤整公私立幼兒學園，推估至一一六學年度可新增九十六班幼幼班，增加一二六八個就讀名額，希望把「萬寶龍」寶寶留在雲林。

    縣府教育處指出，去年與今年出生的「萬寶龍」寶寶，會在一一五、一一六學年度就讀幼幼班，為因應未來家長需求，縣府將自今年起逐年增設幼幼班。

    教育處說，評估幼兒園的教室空間、核定招收人數，一一四至一一六學年度鄉鎮市立幼兒園可新增廿四班、三八四個名額，國小附幼八班、九六個名額，準公共幼兒園五七班、六八四人，私立幼兒園七班、一○四人。

    教育處表示，目前盤整推估總計可增加九十六班幼幼班、增加一二六八個名額，加上原本可招收三一四三人的量能，至一一六學年度幼幼班可招收四四一一人，另目前斗六、斗南、崙背及北港有四所申請新設立私立幼兒園，加上未滿三歲幼童有的家長會送到托嬰中心或居家保母，應可滿足需求。

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