垃圾車老被退運 口湖加強宣導分類

口湖鄉清潔隊員天天在垃圾場頂著惡臭，將回收物分類清楚。（記者李文德攝）

2025/03/12 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣口湖鄉垃圾車已被退運七次，近日有車輛被焚化廠暫停入場七天，清潔隊員近日天天頂著惡臭在垃圾堆中分類，公所與鄉民代表會昨舉辦誓師大會。鄉長李龍飛表示，展開為期三個月宣導期，除到校園社區宣導，更天天派員下鄉破袋檢查，宣導期過後不排除以鐵腕手段開罰。

口湖清潔隊後厝村垃圾轉運站，近日每天有七名清潔隊員頂著圾垃惡臭，站在成堆垃圾中倒下一袋袋垃圾東拿西撿，袋中時不時會出現一罐罐寶特瓶，讓清潔隊員嘆息不已。

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清潔隊班長高順武表示，近日隊員光處理一輛垃圾車約四．五公噸的垃圾分類，得耗上兩天，甚至有人受不了惡臭嘔吐，盼民眾能落實分類；清潔隊長黃志傑指出，口湖鄉一天垃圾量約十五公噸，固定都會送至垃圾處理場焚化，由於垃圾分類未落實，今年已被退運七次，近日更有一輛垃圾車內有水泥塊，遭禁止入場七天。

李龍飛表示，即日起下鄉到校園、社區關懷據點等地進行分類宣導，盼回收觀念從小做起，再藉由小朋友向家長宣導，此外將增加稽查密度，由清潔隊人員逐一破袋稽查，發現未合格者將貼上勸導貼紙，未完成分類者不能將該袋垃圾丟置垃圾車。宣導期過後，民眾若未改善，不排除祭出鐵腕，依法處一千兩百至六千元罰鍰。

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