假日湧入上萬人 古坑綠色隧道將闢停車場

古坑綠色隧道去年吸引170萬人次造訪，停車空間不足。（記者黃淑莉攝）

2025/03/12 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑綠色隧道去年吸引一七○萬人次造訪，但停車空間不足，造成停車、行人穿越馬路亂象及台三線道路車流回堵等問題，縣府計畫租用在綠隧驛站對面台糖土地建置停車場，預估有六百格汽車停車位，作業程期約十八個月，在明年底前完工。

建置600格汽車停車格 明年底完工

古坑綠色隧道有兩大塊草坪及市集，周邊還有蜜蜂故事館等，成為雲林知名遊憩景點，每逢週末假日吸引大量人潮湧入，大人帶孩子在草坪上玩球、運動放電，或是三五好友在草地上野餐泡茶。根據交通部觀光局人流統計，綠色隧道去年遊客約有一七○萬人次，主要是在週末及例假日，單日約有兩萬多人次。

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古坑鄉公所表示，綠色隧道人潮主要集中在週末假日，尖峰時間在中午過後至下午五點間，遊客幾乎都是開車抵達，以四人一車計算大約會有兩千多輛車，停車需求大，目前只有一處公有停車場及三處私人停車場，停車空間不足，加上也沒有遊覽車停車位，要吸引遊客發展地方觀光，停車問題一定要解決。

縣府向台糖承租土地 面積達1.8公頃

雲林縣交通工務局表示，為紓緩綠色隧道假日停車嚴重不足問題，考量附近土地，經規劃及邀請台糖、縣府相關局處討論後，將租用位在古坑綠隧驛站對面緊鄰台三線一處台糖土地，面積約一萬八千多平方公尺（一．八公頃），可變更交通用地興建停車場。

交工局指出，該地目前台糖租給果農種柑橘作物，部分為環保造林地，縣府要闢建停車場須依規定補償地上物，每年土地租金約四十九．五萬元，開發經費約需三八○○萬元，完工後約有六○○格汽車停車位，預計明年底前可完工。

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