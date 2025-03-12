《新北》提供師生實作 「TeamNT AI基地教室」揭牌

新北市教育局昨日於中和區錦和高中舉行「TeamNT AI基地教室」揭牌儀式，啟用AI科技人才培育場域。（記者黃子暘攝）

2025/03/12 05:30

〔記者黃子暘、翁聿煌／新北報導〕AI人工智慧是全球熱門議題，新北市府教育局昨天在中和區錦和高中舉行「TeamNT AI基地教室」揭牌，啟用AI科技人才的培育場域；教育局長張明文說，基地提供師生的實作體驗、強化創新思維與AI應用能力，是新北AI教育發展的里程碑，新北從去年起已完成建置二所「AI＋科技高中」與七所高中科技實驗班。

張明文表示，AI科技改變全球產業，教育也要轉型，新北市推動「AI＋科技高中」，包含錦和高中、樟樹國際實驗中學，另有七所高中（北大、樹林、清水、三民、石碇、樟樹、永平）科技實驗班，市府也透過「AI＋科技數理增能方案」與大學合辦學生營隊與課程交流，培養具備市場競爭力的AI科技人才。

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另外，新北市立安康高中FIRST Robotics Competition（FRC）七六三二機器人團隊，三月八日、九日參加機器人大賽區賽，在全球卅七支隊伍脫穎而出，榮獲「工程啟發獎」，將代表台灣前往美國休士頓參加決賽的最高殿堂。

安康高中校長謝順榮表示，FRC七六三二團隊將於四月十六日前往美國休士頓參加世界總決賽，這趟追夢之旅充滿艱辛，團隊不少成員來自經濟困難的家庭。

謝順榮說，全隊高達兩百多萬元的旅費成為艱鉅的門檻，師生正努力籌措旅費。

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