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    首頁　>　生活

    新北違規廣告年罰7278萬 食品最多

    2025/03/12 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市衛生局昨天公布，去年針對轄內食品、化粧品、藥品及醫療器材等違規廣告進行查處，共裁罰一○六一件，累計罰鍰高達七二七八萬多元，其中以食品類的違規廣告最多，化粧品類居次，違規廣告大多透過網路平台刊登，佔比達七十七％，許多業者以誇大不實的療效宣傳，例如「減肥瘦身」、「除皺」等，衛生局表示將持續嚴查、嚴懲。

    衛生局副局長馬景野表示，違規食品廣告大多涉及減肥瘦身、改善肌膚、提升免疫力和抗癌等誇大療效；化粧品多以除皺、生髮、抗痘消炎為主，另有部分藥品及醫療器材違規廣告未經審查即刊登。

    透過網路刊登達77％

    馬景野並指出，富家利國際股份有限公司委託刊播「日本仁丹專利晶球五X特強效常保安康」，以及「固樂優全效修護靈活關鍵絕版斷貨組」等產品，分別宣稱「降低腸漏預防壞菌孳生、預防腸道癌變」及「全面取代六種骨外科治療手術」，單一違規案件罰款達一八○萬元，累計裁罰三六○萬元。

    化粧品違規廣告累計罰鍰最高的是自然奇蹟生物科技股份有限公司，在網路誇大「青春照護凝露、私密凝露」等產品療效，裁罰一二四萬元。

    馬景野提醒，食品與化粧品皆不具醫療效能，部分業者利用偽科學實驗、醒目看板、使用者心得分享及使用前後對比等手法誇大宣傳，誤導消費者，民眾購買前應謹記「停、看、聽」原則。

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