為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新莊2學校用地解編 打造運動中心、現代化市場

    新莊區「高中一」用地長年未徵收開闢，將規劃興建新莊第二座運動中心。（記者賴筱桐攝）

    新莊區「高中一」用地長年未徵收開闢，將規劃興建新莊第二座運動中心。（記者賴筱桐攝）

    2025/03/12 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新莊區「高中一」、「高中二」用地面積共約五．五七公頃，公設保留地劃設逾五十年仍遲未徵收開闢，影響地主權益與地方發展，市府決定解編變更為住宅區、公園用地等，分別規劃興建新莊第二座國民運動中心與現代化市場，昨天經內政部都市計畫委員會審議通過，後續由市府地政局研擬市地重劃計畫書，提報中央審議。

    5.57公頃 50年未徵收開闢

    市府城鄉發展局長黃國峰表示，地方民眾長期反映，南新莊地區的公園、綠地不足，且有運動中心、停車場的需求，市府在原來的「高中一」用地（新莊區龍安路南側、光華國小及潭底溝西側地區）劃設○．六九公頃的公園兼體育場用地，現況多為鐵皮建築物，經營餐飲業、佛具店、汽車行、五金百貨等，將由市府體育局、交通局規劃興建新莊第二座國民運動中心，未來包含游泳池、課程教室及綜合球場等，並共構地下停車場，滿足民眾需求。

    內政部都委會審議通過

    此外，「高中二」用地現況是鐵皮搭建的中美、美秀傳統市場，考量當地仍有民生採買需求，在原土地範圍內（新莊區中華路、新莊運動公園東側）劃設○．五六公頃的市場用地，由市場處評估打造現代化零售市場，並透過多目標使用，引入其他多元公共設施。

    黃國峰指出，這二處將採市地重劃開發，還地於民並提高土地使用效益，也能增加公共設施和綠地空間，改善居民生活品質，目前新莊區還有其他的公設用地專案通盤檢討，正在內政部都委會審議中。

    新莊區「高中二」用地現況為中美、美秀傳統市場，未來將打造現代化市場。（記者賴筱桐攝）

    新莊區「高中二」用地現況為中美、美秀傳統市場，未來將打造現代化市場。（記者賴筱桐攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播