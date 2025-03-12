新莊2學校用地解編 打造運動中心、現代化市場

新莊區「高中一」用地長年未徵收開闢，將規劃興建新莊第二座運動中心。（記者賴筱桐攝）

2025/03/12 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新莊區「高中一」、「高中二」用地面積共約五．五七公頃，公設保留地劃設逾五十年仍遲未徵收開闢，影響地主權益與地方發展，市府決定解編變更為住宅區、公園用地等，分別規劃興建新莊第二座國民運動中心與現代化市場，昨天經內政部都市計畫委員會審議通過，後續由市府地政局研擬市地重劃計畫書，提報中央審議。

5.57公頃 50年未徵收開闢

市府城鄉發展局長黃國峰表示，地方民眾長期反映，南新莊地區的公園、綠地不足，且有運動中心、停車場的需求，市府在原來的「高中一」用地（新莊區龍安路南側、光華國小及潭底溝西側地區）劃設○．六九公頃的公園兼體育場用地，現況多為鐵皮建築物，經營餐飲業、佛具店、汽車行、五金百貨等，將由市府體育局、交通局規劃興建新莊第二座國民運動中心，未來包含游泳池、課程教室及綜合球場等，並共構地下停車場，滿足民眾需求。

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內政部都委會審議通過

此外，「高中二」用地現況是鐵皮搭建的中美、美秀傳統市場，考量當地仍有民生採買需求，在原土地範圍內（新莊區中華路、新莊運動公園東側）劃設○．五六公頃的市場用地，由市場處評估打造現代化零售市場，並透過多目標使用，引入其他多元公共設施。

黃國峰指出，這二處將採市地重劃開發，還地於民並提高土地使用效益，也能增加公共設施和綠地空間，改善居民生活品質，目前新莊區還有其他的公設用地專案通盤檢討，正在內政部都委會審議中。

新莊區「高中二」用地現況為中美、美秀傳統市場，未來將打造現代化市場。（記者賴筱桐攝）

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