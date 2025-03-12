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    《新北》捷運萬大中和線 明年5月起退縮圍籬

    連城、錦和路口鄰近工區，周邊設置施工圍籬。（記者董冠怡攝）

    連城、錦和路口鄰近工區，周邊設置施工圍籬。（記者董冠怡攝）

    2025/03/12 05:30

    2014年動工 歷經多年交通過渡期 侯友宜盼儘早還路於民

    〔記者董冠怡／新北報導〕捷運萬大中和樹林線工程分成二期正在施工中，第一期萬大中和線從二○一四年動工、預計二○二七年完工，新北市轄內有五．七公里，涵蓋永和、中和及土城三區，歷經多年施工的交通黑暗期，民怨施工路段的路幅狹窄、交通壅塞，工程主辦單位台北市捷運工程局昨天允諾，從明年五月起，施工圍籬將分段退縮及道路復舊，但新北市長侯友宜覺得太慢，提醒要儘早還路於民。

    新北市段5.7公里 涵蓋永和、中和及土城

    台北市捷運局昨天指出，第一期萬大中和線全長九．五公里，橫跨雙北五個行政區，在新北市部分計有五．七公里，新北的建設包含五座地下車站和一座機廠，分別是永和區永平國小站、中和區中和站、連城錦和站、中和高中站、莒光站及金城機廠，目前的施工圍籬全長二．三公里，在永平國小站至莒光站之間的部分道路架設，預定明年五月至十二月分段復舊。

    台北市捷運局說，去年已開始進行工區回填作業，後續辦理公共管線、道路和人行道復舊等，預計明年底全數完成，將以最小的施工範圍，滾動檢討切換施工圍籬，儘早還路於民，也會設置行人庇護島、部分路段電箱及光化交接箱遷移至中央分隔島上、部分路段採偏心左轉車道等，提高車流的順暢度。

    明年底全數完成 圍籬分段縮減、道路復舊

    另外，中和區連城路與員山路口的圍籬退縮，增設行人穿越線並加設標誌，提升行人穿越路口的可見度，提醒駕駛人禮讓行人；連城路、景平路口北側道路正在復舊中，靠近人行道增設友善行人通行空間；金城路三段二八七巷往中和方向圍籬調整，店家區域後續採半半施工，減少對商家及居民的影響。

    侯友宜裁示，施工範圍涉及交通主幹道，因此造成交通壅塞，提醒台北市捷運局要更積極檢討施工圍籬的退縮方案，儘早釋出道路空間，不一定要等到明年五月，復舊工程應以人本安全優先，讓人行道、自行車及轉乘設施更完善順暢，移置的變電箱不能影響道路使用，才能實踐還路於民。

    捷運萬大中和線歷經多年交通過渡期，明年五月起施工圍籬將分段退縮及道路復舊；圖為永和區保生路段正施作工程。（記者董冠怡攝）

    捷運萬大中和線歷經多年交通過渡期，明年五月起施工圍籬將分段退縮及道路復舊；圖為永和區保生路段正施作工程。（記者董冠怡攝）

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