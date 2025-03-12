本土語文直播共學 4087名國中小學生受惠

教育部委由台北市立大學辦理「國中小本土語文直播共學計畫」，113學年共有246所國中小參與，4087名學生受惠。 （教育部提供）

2025/03/12 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕配合國家語言發展法施行及一○八課綱，本土語文列為中小學必修課程，教育部委由台北市立大學辦理「國中小本土語文直播共學計畫」，一一三學年共二四六所國中小參與，有四○八七名學生受惠。

教育部昨表示，支持有需求的學校組成「共學聯盟」，確保本土語文教育的落實，並更新及研發數位教材資源，讓學生運用各類素材進行學習。

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教育部國教署組長蔡宜靜說明，參與的二四六校包括國小一一二校、國中一三四校，共開出六七一班，授課教師共八十七位，除了透過每月線上共備會議交流教學心得，也規劃「人工智慧教學應用」、「多元文化議題與教學實務」、「深化多元評量」與「遊戲融入教學」四項主題，辦理教師研習活動。

研習依語言別進行分班授課，運用本土語言進行交流，課程強調科技的運用，學習AI與AIGC（人工智慧生成內容）於本土語文教學應用與操作。蔡宜靜表示，本土語文部編版教材轉化為數位教材格式已完一至四冊，並研發互動式電子書第一至二冊及第七冊，供全國師生參考運用。

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