美日關切 「鮮乳」標示恐生變／官方研議不用效期區分 英文一律用milk、國產沿用標章

行政院日前指示效期14天內的牛乳才可標示為鮮乳，引發美日關切，週五將召開協調會討論。 （資料照，記者楊媛婷攝）

2025/03/12 05:30

〔記者楊媛婷、邱芷柔／台北報導〕紐西蘭液態乳今年起零關稅輸台，本土乳業協會、酪農爭取效期逾卅天的長效乳不該稱為「鮮乳」，行政院指示食藥署，效期十四天內的牛乳才可標示為鮮乳。不過此舉引發美日不滿，指用效期區分違反國際原則；行政院食品安全辦公室昨坦言，為降低貿易衝突風險，具體細節有調整空間，但保障國內酪農目標不變。

用效期區分恐違反國際原則

衛福部去年六月預告效期長達卅天乳品可名為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」、「ESL鮮乳」，引起酪農產業反彈，認為進口乳品強調「鮮」乳會衝擊本土酪農，一度揚言北上抗議，國內鮮乳定義為「一百％生乳」為原料，經加溫殺菌包裝後冷藏乳汁，之後政院指示食藥署效期十四天內的牛乳才可標示為鮮乳，但引發美日關切。

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食藥署透露，去年八月日方即已要求台灣提出科學證據，說明為何相同熱處理條件下，僅以保存期限作為標示區隔。美國則透過美國商會及美國在台協會提出意見，認為我方恐違反WTO的不歧視、國民待遇及最惠國待遇等原則。

據了解，面對美日貿易壓力，官方研議擬不用效期來區分鮮乳、非鮮乳，英文不用「fresh milk」，一律用「milk」，國產鮮奶則沿用原鮮乳標章、產銷履歷、CAS驗證等與進口乳品區分。

降低貿易衝突風險 週五開協調會

行政院食品安全辦公室主任許輔表示，本週五將召開協調會議，上午場由農業部與酪農代表討論，下午場由食藥署與乳品加工業者交換意見。政策方向仍以保障國內酪農利益為優先，但具體執行方式可能有所調整，以符合國際標準，降低貿易衝突風險。

農業部畜牧司長李宜謙表示，農業部主張一定製程跟保存期限內的乳品才能稱「鮮乳」。

中華民國乳業協會理事長徐濟泰表示，美國規定採攝氏七十二度溫度加熱生乳達十五秒以上為巴斯德殺菌乳，用超過攝氏一百卅八度加熱生乳達二秒以上者則為保久乳，巴斯德殺菌乳依儲存條件與包材效期為十到廿一天不等，保久乳效期是超過九十天。

徐濟泰指出，從科學文獻可知，將鮮乳置放於攝氏三度、四度、七度、十度等不同冷鏈儲藏條件，細菌數不同，若國內礙於國際規範難以採用效期一刀切，或可透過一定殺菌方法，或一定範圍效期內區分。

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