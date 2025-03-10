集集半馬 逾2千選手賞景嚐美食

南投縣集集半程國際馬拉松吸引二千人參加，路線經綠色隧道，讓跑者享受涼爽林蔭與樟木香氣。（集集鎮公所提供）

2025/03/10 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣「集集半程國際馬拉松」昨從集集國中盛大開跑，吸引廿國、二千人共襄盛舉。路線經知名綠色隧道、集集火車站、武昌宮地震遺址等，讓國內、外跑者穿梭暢遊小鎮，欣賞人文自然風景，帶動當地觀光發展。

集集鎮公所表示，此次半馬活動除有廿一公里半程馬拉松組，還有適合親子參加的迷你馬拉松組，分別為一三‧一四公里和五‧二○公里，除寓意「一生一世」、「我愛你」，也讓各年齡跑者都有適合的路跑路線。

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二千名跑者不僅有台灣選手，還有美、泰、英、菲、加、德、日、肯亞等廿國好手，眾人起跑後先到集集火車站、軍史公園，再往武昌宮地震遺址，最後通往知名的綠色隧道，跑者徜徉在樟樹懷抱中，感受涼爽林蔭與樟木香氣，成為集集半馬的一大特色。

昨主持開跑的南投縣長許淑華、集集鎮長吳大村都說，集集半馬途經路線除可飽覽在地田園、人文風光，還能在各補給站品嚐到不同美食，包括香蕉、烤大豬、烤雞等，透過小鎮獨有的景觀特色，再加上運動結合觀光，盼能讓更多遊客認識集集，促進觀光人潮與帶動地方發展。

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