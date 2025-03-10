春雨助攻 信義青梅產量勝去年

南投信義鄉青梅結果率提高，最近還獲春雨滋潤，今年青梅收成將勝過去年，有助梅農收益。（記者劉濱銓攝）

2025/03/10 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉今年初梅花開花繁盛，最近則獲春雨加持，不僅青梅結果率提升，梅果生長也愈加豐碩，信義鄉農會預估，今年青梅收成將勝過去年，收購量會增加，價格大致持平，可望挹注梅農收益。

南投縣青梅產量佔全國逾三成，產期從三月中旬至五月初，其中信義鄉更是重要賞梅勝地與青梅產區，素有「梅之鄉」的美譽。

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去年青梅收成受天氣影響，冬天開花期忽冷忽熱，導致多數梅區「梅開三度」多次開花，不僅梅樹頻見大小不一的梅果，呈現所謂「公孫粒」的情況，甚至有的果粒還偏小，不利採收與加工，使得去年青梅產量只有正常年的一半。

信義鄉農會表示，今年梅花雖花開略晚，但花期、花況較一致，少有多次開花情況，因此今年結果率不錯，且最近還有春雨挹注，讓結果的青梅可順利成長茁壯，有助後續採收作業，以及加工製成各式梅製品。 農會也說，每年三月中至清明節前是製作脆梅的時節，近年農會收購青梅的價格，若是製成脆梅所需的碩果青梅，每公斤約六十至六十五元，若是做成Ｑ梅的一般大小青梅，每公斤則是四十至四十五元，預估今年收購量會比去年多，收購價格的波動則不大，鄉內梅農可望受益。

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