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    蔡其昌表態 挺何欣純選台中市長

    民進黨立委蔡其昌挺同黨立委何欣純選台中市長，強調較有執行力。 （記者歐素美攝）

    民進黨立委蔡其昌挺同黨立委何欣純選台中市長，強調較有執行力。 （記者歐素美攝）

    2025/03/10 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕民進黨台中市議員楊典忠結合海線文化關懷協會，昨在清水運動場舉行「森呼吸，植樹低碳愛地球」贈苗活動，三千四百棵桂花、山櫻花等苗木，十分鐘就被索取一空，立委蔡其昌及何欣純也出席共襄盛舉。蔡其昌上台致詞暗諷市長行政效率不佳，台中捷運藍線拖很久，其向中央爭取橘線延信伸到清水規劃經費，盼市府儘快推動，並挺何欣純選市長，強調何「卡（比較）有執行力」。

    蔡其昌表示，市府規劃捷運橘線只到清泉崗機場不進清水，他身為中央民意代表無法監督市府，但堅持交通部若要補助市府台中捷運橘線就必需延伸到清水，規劃經費由中央支應，目前交通部已撥款至市府，希望市府能儘快發包規劃。

    蔡其昌說，捷運藍線是海線很重要的交通，也是拖了很久，民意代表只能替大家爭取，「有行政權的人要比較認真打拚，對台中市整體區域發展都要有想法、執行力，這樣事情才辦得成」，何欣純也很想做市長，依他來看，「這位卡有執行力」。

    捷運工程局表示，交通部已於今年一月核定補助捷運橘線延伸至清水規劃經費一一七○萬元，市府自籌八三○萬元，將儘速推動採購發包作業。

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