台中獨居老人 社宅入住率僅2.8%

台中獨居老人入住社宅率僅2.8%，南屯建功1號社宅獨老入住率掛零。（陳俞融提供）

2025/03/10 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中社會住宅成獨居老人遙不可及的夢！台中市議員陳俞融指出，台中市六十五歲以上的獨居老人破五千人，獨老比例六都第二高，不少獨居老人租屋困難，居住品質不佳，但逾五千名獨老中僅一四七人能住進社宅，居住率僅二．八％；台中市住宅處指出，已推換居隨到隨辦協助。

長者有固定生活圈 影響移居意願

住宅處另指出，台中市府興辦的社會住宅均有優先保留逾四成提供包括獨老等十二種弱勢身份優先入住。針對長者入住比例偏低，推測與長者生活模式較固定且有習慣的生活圈，影響移居意願所致。

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陳俞融指出，截至去年第三季，台中市六十五歲以上獨居老人共五一五八人，佔六十五歲以上人口的一．一一％，僅次於台北市的一．六九％，排六都第二。

陳俞融說，台中市許多獨居老人居住現實狀況不盡理想，有的長者居住在無電梯的舊式公寓，年事已高爬樓不易，沒有房屋的獨居老人租屋困難，許多房東不願出租房舍給獨居老人，導致部分長輩居住選擇只能「屈就」，居住品質不佳。

陳俞融批評，市府宣稱已結合相關局處資源辦理獨居老人租屋服務，包括委託獨居關懷服務單位定期關懷，並提供租屋資訊等，但實際效果相當有限，尤其市府興辦社會住宅獨居老人入住率偏低，未能發揮照顧功能。

建功一號社宅 完全沒有獨老入住

陳俞融指出，依據住宅法規定，社會住宅應留設至少四十％住宅單元供經濟或社會弱勢者包含六十五歲以上老人等承租，但台中市已完工的十一處入住社宅共二九○八戶中，僅有一四七名獨居老人入住，只佔全市獨居老人的二．八％，入住率極低，其中南屯區建功一號社宅更完全沒有獨居老人入住，凸顯市府所謂連結各局處資源的作法，根本未發揮實質效用。

陳俞融強調，社會住宅不應是獨居老人可望不可及的居住夢想，要求市府正視獨居老人居住困境，應立即檢討現行政策，提出具體改善方案。

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