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    屏東台24線傳過彎摔車 警加強攔檢防飆

    台24線神山路段風景優美彎道也多。（記者葉永騫攝）

    台24線神山路段風景優美彎道也多。（記者葉永騫攝）

    2025/03/10 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕台二十四線屏東三地門、霧台段因為風景優美、山區有不少彎道，成為機車騎車耍帥過彎的競技地點，半年以來已發生四件自摔等交通事故，里港警分局去年取締高達一千五百五十七件，今年已取締二百三十五件，警方將加強攔檢，預防騎士將馬路當成競賽場。

    近日網傳有機車騎士在台二十四線過彎時失控發生自摔的事故，但是里港警分局並未接獲正式報案，根據統計，半年來霧台段發生事故共四件，為遏止各項交通違規；三地門所去年共計取締交通違規一千五百五十七件，今年度迄今共計取締交通違規二百三十五件，里港警分局將持續加強台二十四線路段測速取締及聯合稽查，也呼籲機車駕駛車輛須注意車前狀況及路況，行經山區道路時不要超速，遵行道路速限與相關標誌、標線，以免發生意外。

    里港警分局指出，機車如果在該處耍帥自摔，除非受傷很嚴重，必須請救護車送醫，否則大多數騎士不會報警處理，因此自摔事故統計數字都會比實際情況低，為了防止青少年騎機車在該路段競技、飆車，因此警方除了在這些路段設立速限外，也在山上的管制站加強攔查。

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