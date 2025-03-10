寒害 屏東土芒果、愛文開花率低

受天候影響，枋山的愛文芒果出現大批未開花或未結果的慘況。（記者陳彥廷攝）

2025/03/10 05:30

〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕屏東是愛文芒果盛產地，產區集中在枋山、獅子、枋寮等屏南地區，今年受天候因素影響，導致當地愛文芒果園「開花率低」，令居民擔憂將歉收，而土芒果因低溫受創嚴重，已納入天災農損現金救助範圍。

土芒果納救助 愛文將現勘

屏東愛文芒果產期全台最早，約在四月底就能出產，但開春後早應該要開花的愛文芒果，卻發生開花率低落現象，果農還認為開了花也不一定會結果，擔心今年的產量恐怕會大減。

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因屏東縣的土芒果大部分在去年底就開始開花，花期比較早，因此年初連續不斷的低溫受損影響較早呈現，而愛文芒果從南到北都有果農種植，是全縣性的高經濟作物，但愛文芒果花期比土芒果較晚，約在今年農曆年前後，所以低溫災損上目前才逐漸呈現，先有去年風災又來年初寒害，農民苦不堪言。

枋山鄉長︰估減產2成

「估計減產兩成！」，枋山鄉長羅金良說，枋山鄉是屏東主要的愛文芒果產地，許多農民都期盼一整年的努力能有好收成，但從去年的山陀兒怪颱開始，就不斷重創屏東的愛文芒果樹，颱風在外海停留三天，時而下雨，時而出太陽，如同對果樹的凌遲，樹體大受影響，勢必衝擊今年的開花及結果率。

立委徐富癸指出，目前屏東的土芒果已因低溫受創被農業部列為農業天然災害現金救助對象，至於屬南屏東愛文芒果受天災影響程度，近期將邀集農業單位到場現勘，希望對受損農民有所補貼。

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