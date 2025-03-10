台東東河馬拉松600人競速 獼猴觀賽

台東東河鄉昨天辦「柚見晚崙西亞」馬拉松，台灣獼猴也來觀賽。（記者黃明堂攝）

2025/03/10 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣東河鄉昨天舉辦「柚見晚崙西亞東河馬拉松嘉年華」，來自各地的跑者齊聚挑戰自我，還有台灣獼猴近距離觀賽，跑者結合健康、文化、生態，多元體驗在地特色。

本次活動分為全馬四十二公里、半馬廿一公里、小馬八公里三大組別，共有六百多位選手參賽，從東河國小出發，經過東河舊橋、泰源幽谷、小馬隧道，處處都有歷史故事及自然景觀，最特別的是在東河舊橋有成群台灣獼猴，牠們站在欄杆上近距離看著人類跑馬，不畏不懼，像是充滿好奇。跑者們在奔跑的同時，看見獼猴觀賽也停下腳步拍照留念，感受到東河的魅力。

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除了運動與挑戰，這場馬拉松嘉年華特別注重在地文化的推廣。東河鄉擁有豐富的農特產，其中最具代表性的晚崙西亞，成為賽後活動的伴手禮。跑者們在完賽後不僅能夠補充體力，還能品嘗到新鮮美味的東河農特產品，進一步體驗當地的風味與熱情。

鄉長葉啟伸說，東河鄉的晚崙西亞橙產量佔居全台灣九成以上，透過馬拉松推廣農產，也讓來自各地的參與者享受文化交流和美食饗宴。另外，現場有免費的DIY體驗區，還有分時段發放美食券，鼓勵遊客採購農特產品及美食。

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