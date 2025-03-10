七堵百福車站 無障礙電梯今起更新

百福車站今日起進行無障礙電梯汰換更新工程，另於人行陸橋側邊加裝擋雨板。 （記者羅國嘉攝）

2025/03/10 05:30

〔記者羅國嘉／基隆報導〕為提升基隆七堵區百福車站的通勤環境，工務處於今日起進行無障礙電梯汰換更新工程，並同步於人行陸橋側邊加裝擋雨板，改善工期約三個月，預計六月可完成。施工期間，一號出口（近實踐橋）的無障礙電梯將暫時封閉，乘客可改由三號出口（長安街）進出，或轉乘至其它車站搭乘台鐵。

人行陸橋側邊加裝擋雨板

市議員曾怡芳表示，該車站電梯曾發生民眾受困案，地方民眾也反應電梯時常故障停擺，故障報修都要等待數日才能修復；連結車站與電梯的人行陸橋，因風向問題，民眾走在陸橋上還需要撐傘，希望電梯更新與陸橋擋雨板工程，為地方解決多年來對通勤造成的影響，也期望工務處對工程的品質與竣工時間加強把關。

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工務處長陳耀川表示，車站一號出口因地形空曠，時常受強風與雨水影響，導致無障礙電梯故障及人行陸橋積水，影響乘客安全與便利性。此次工程將更新電梯設備，並增設擋雨板，預計工期約三個月，於六月完工。工務處也請台鐵公司協助宣導進出站及轉乘資訊，確保工程如期完成。

工務處土木工程科長張佑竹指出，無障礙電梯的汰換工程將進行多項升級，包括全面更新電梯車廂、馬達、滑輪系統等，以提升運行穩定度與安全性。此外，工務處已於施工前舉辦現場說明會，並請台鐵公司協助宣導。

針對施工期間的替代措施，張佑竹表示，百福車站另有無障礙設施可供使用，乘客可由明德三路轉長安街，透過連接空橋進入車站。

百福車站今日起進行無障礙電梯汰換更新工程，另於人行陸橋側邊加裝擋雨板。 （記者羅國嘉攝）

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