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    男女都贏 北市留HBL冠軍盃

    台北市長蔣萬安賽後前往選手休息室，恭喜北一女奪得HBL二連霸。（北市府提供）

    台北市長蔣萬安賽後前往選手休息室，恭喜北一女奪得HBL二連霸。（北市府提供）

    2025/03/10 05:30

    〔記者林承鴻、林岳甫／台北報導〕一一三學年度HBL高中籃球甲級聯賽總決賽冠軍賽昨於台北小巨蛋舉行，北一女中挑戰二連霸，終場以九十六比八十四打敗永仁高中，將冠軍獎座留在台北市。男子組部分，松山高中以九十比八十二打敗尋求衛冕的南山高中，獲得隊史第七座冠軍。

    北一女高二的彭郁榛全場攻下卅分，加上四強賽對淡水商工的關鍵上籃，使她成為北一女連霸的功臣，她昨受訪表示，四強賽手感不好，發現自己很容易被失誤影響，提醒自己控制好情緒後，出手很順，很開心能好好享受和學姊們的最後一場比賽。

    松山高中在八強賽打到最後一場贏東山高中才確定晉級四強，更連續扳倒光復高中、南山高中，繼一○六學年再度躋身冠軍賽，昨晚也是松山、南山兩軍史上第四次在冠軍賽對決，最終抱走冠軍。贏球第一功臣主控劉程恩繳出廿四分、十一籃板、十二助攻，完成大三元。

    北一女總教練駱燕萍喊話明年要拚三連霸，她表示，創造歷史一直都是很有趣的事，她跟孩子們說，從小目標堆疊起來，期許高二這批球員看到學姊的努力，明年朝著三連霸目標前進，再去創造不同的歷史。

    台北市長蔣萬安昨到場觀賽，賽前他向北一女球員及加油團喊話「今天是我們的主場」，要完成北一女史上首次冠軍連霸，更要大家一起用加油聲把小巨蛋的屋頂掀掉。賽後蔣萬安前往北一女中選手休息室，恭喜北一女奪得二連霸，相約明年再拿三連霸。另外也準備「香蕉」送到松山高中及北一女中的選手休息室。蔣萬安表示，除了讓大家賽前、賽後補充體力，更是要告訴每一位選手：「你們都是台北的『蕉傲』」！

    松山高中贏得HBL男子組冠軍。 （記者林承鴻攝）

    松山高中贏得HBL男子組冠軍。 （記者林承鴻攝）

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