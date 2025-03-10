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    北捷第140億人次幸運兒出爐 享免費搭乘1年

    北捷第140億人次乘客在3月8日10時18分現身，自文湖線南港展覽館站進站，大湖公園站出站。（記者林承鴻攝）

    北捷第140億人次乘客在3月8日10時18分現身，自文湖線南港展覽館站進站，大湖公園站出站。（記者林承鴻攝）

    2025/03/10 05:30

    3/8搭文湖線 大湖公園站出站

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運第一四○億人次乘客在三月八日十時十八分現身，自文湖線南港展覽館站進站，大湖公園站出站，該乘客將獲得免費搭乘捷運一整年的特製年票；此外，一萬名猜中第一四○億乘客是從文湖線進站，且擁有捷運點數的北捷會員，有機會獲得茶葉蛋兌換券一張。

    前後5乘客獲TPASS月票一張

    台北捷運公司表示，去年七月北捷達成一三五億人次目標，不到一年時間即迎來第一四○億人次，北捷將致贈這位「億」中選一的幸運兒特製年票一張，可於一年內不限次數免費搭乘捷運，而第一四○億乘客前後五名乘客則將各獲得一二○○TPASS通勤月票一張。

    此外，正確猜中第一四○億乘客是從文湖線進站的北捷會員，有機會獲得精美電聯車變形機器人，將於三月十七日前抽出五位獲獎者；再加碼抽出一萬名正確預測該路線且擁有捷運點數的會員，贈送全家便利商店茶葉蛋一顆兌換券。獎品兌換券皆於三月十八日匯入台北捷運Go APP「我的帳戶／我的優惠券」。

    台北捷運Go APP「旅遊趣」主題地圖頁面，近期收錄台北市觀光傳播局製作的《連黃仁勳都愛的台北美食》，旅客可按圖索驥，造訪寧夏夜市、遼寧夜市、饒河街夜市、臨江街夜市，嘗遍輝達執行長黃仁勳的美食清單。

    「Go! Map」的「名人美食足跡」，還收錄有葉怡蘭、洪愛珠、蔡珠兒、高琹雯等知名美食作家造訪過的餐廳；以及韓國背包廚神白種元、黑白大廚鄭智善與評審安成宰、香港大廚林明健與Netflix劇集《環球饗宴：菲爾來吃飯》、日劇《孤獨的美食家》，以及眾多台、港、日、韓等知名巨星到訪台北時品嘗的餐廳。

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