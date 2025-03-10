師大商圈老屋新用 4團隊進駐活化

位於師大商圈、捷運台電大樓站周邊的中央通訊社龍泉宿舍群，經台北市都市更新處徵選出四團隊進駐，老屋新用活化街區。（台北市都市更新處提供）

2025/03/10 05:30

中央通訊社龍泉宿舍群據點啟用 辦理講座、課程活絡社區交流

〔記者何玉華／台北報導〕曾為台北市重要商圈之一的師大商圈，因為住商混合的土地使用規範，面臨轉型挑戰，另一側靠近古亭捷運站的住宅集中區，在人口老化議題下，積極活化社區生命力，配合台北市「老屋新用計畫」新增中央通訊社龍泉宿舍群據點啟用，徵選出四組呼應地方需求的團隊進駐營運，未來將不定期辦理社區講座、課程等活動，以多元的方式活絡社區交流，回應地方都市再生議題；當地古風里長孔憲娟表示，除了提供居民新去處，也很期待雙方有好的互動跟發展。

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台北市都市更新處副處長葉家源表示，更新處為了推動老舊街區活化發展，辦理「老屋新用計畫」，以活化閒置老屋及推廣整建、維護為核心精神，公開徵求老屋及媒合適合的進駐者機制，專業輔導以創意手法進行整建、維護，並引入創新經營模式，延續都市紋理，打造友善生活環境；歷年來已有卅四處據點，今年除了中央通訊社龍泉宿舍群據點啟用營運，也將再為萬華區、信義區、中正區三處老屋徵選團隊。

社造、書店、青年共創

葉家源表示，中央通訊社龍泉宿舍群徵選出社區營造領域的「綠點點點點」、「樂聚共好實驗所」，以書店即社區護理為理念的「無論如河」，還有包含咖啡師、視覺藝術家以及社會創新推動者的「古厝Go True」四組團隊進駐，匯聚社區營造、咖啡、青年共創、藝術、環境教育、護理、書店經營等多元領域人才，希望其各自以擅長專業與在地連結，為老屋及社區注入新活力。

四處老屋經過六個月的空間修繕與營運整備已開幕營運，古風里長孔憲娟表示，有七十幾個單位爭取進駐，經評選出符合地方理念及需求的四個團隊進駐，包括回應長輩對健康諮詢的需求；她說，日前里民參加開幕活動，參觀改造後的四個空間都各有特色，還有即興回應里民互動的演出，大家都覺得驚訝、喜歡，期待未來持續有好的互動跟發展。

3處老屋3月下旬徵選團隊

更新處表示，三月下旬將再徵選三處老屋的進駐者，由更新處提供約五十至九十萬元的改造經費及專業輔導資源，協助改造修繕及營運整備；三處老屋分別為一九七二年興建的萬華區華江整宅三樓、捷運松山站周邊建於一九八五年的永吉路老屋，以及一九六七年興建位於台北車站周邊一處透天厝。

老屋新用已完成整修開幕，未來將不定期辦理活動活化街區。 （台北市都市更新處提供）

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