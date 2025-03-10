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    周俊勳回嘉 指導地藏王盃小棋手

    「紅面棋王」周俊勳與小棋手對弈，下起1對10指導棋。（記者丁偉杰攝）

    「紅面棋王」周俊勳與小棋手對弈，下起1對10指導棋。（記者丁偉杰攝）

    2025/03/10 05:30

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「嘉義市九華山地藏王盃」全國圍棋公開賽，有「北榮三，南地藏」美譽，昨天邁入第十屆，吸引全國各地近千位選手競技，出身嘉義的「紅面棋王」周俊勳受邀參與開幕活動，大會也安排他與小棋手對弈，下起一對十指導棋，過程透過YouTube現場實況直播，大幅提升嘉義圍棋運動能見度。

    四十五歲周俊勳出身嘉義，父母親都是嘉義人，前副總統蕭萬長是他的遠房親戚。周俊勳昨由中華棋協理事長蘇治灝、嘉市圍棋協會理事長張偉政等人陪同到場為參賽選手加油，隨後與小棋手對弈，下起一對十指導棋，指導棋藝。

    地藏庵董事長黃俊森表示，林榮三文化公益基金會主辦的「榮三盃全國學生棋王賽」被公認為國內競爭最激烈圍棋賽，「地藏王盃」至今邁入第十屆，為中南部圍棋界盛事；圍棋培養小朋友養成邏輯思維及訓練思考、定力、耐力，「圍棋下得好，讀書也會跟著好」。

    張偉政表示，近年來嘉市圍棋風氣盛，今年「地藏王盃」六段組參賽選手高達七十九人，為往年最多，冠軍獲三萬元獎金外，並可報升業餘最高的七段證書，盛況為近年中南部圍棋賽事少見。

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