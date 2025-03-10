斗六路邊停車 最快4月恢復收費

斗六市路邊停車格最快四月恢復收費。（記者黃淑莉攝）

2025/03/10 05:30

重新招商決標 新增雲林路、大同路 共計1407格

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六市路邊停車收費因原營運廠商片面解約，今年元旦至今暫停收費，公所重新招商上月決標，斗六市公所表示，收費路段再增加雲林路、大同路等，共計一四○七格，只要縣府與四大超商臨櫃代收服務確定上路時程即可恢復收費。縣府指出，近日會邀四大超商開會，希望能提早在四月或五月開始代收。

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縣府與超商敲定時程即可上路

斗六市公所有鑑轄內路邊停車格或公有空地，長時間遭占用停車，造成市區停車一位難求，前年四月率全縣之先試辦路邊停車收費，因無紙化收費引起反彈，公所與廠商解約，修改缺點後重新招商，去年四月改以人工開單，並增加四大超商繳費，沒想到得標廠商以虧損嚴重、不堪負荷等理由片面解約，今年一月一日停止收費作業，公所緊急宣布路邊停車暫停收費。

斗六市路邊停車暫停收費後，每天重要路段停車格都停滿車，不少人納悶有收費時這些車都藏到哪？公所表示，先前收費停車格有一二○○多格，公所重新招商停車格增至一四○七格，新增路段包括永昌西街、大同路、雲林路縣府前、內環路斗六家商附近、內環陸橋下，另今年底前會再陸續增加三○○○個路邊及路外停車格，建立公平的停車秩序。

今年底前再增3000個停車格

公所指出，路邊停車收費營運招商重新招標已在上月決標，得標廠商也承包縣內多處路外停車場營運，現正辦理告示牌設置等作業，等縣府與四大超商代收上路即可恢復收費。

雲林縣交通工務局表示，四大超商完成代收服務已經決標，依規定最慢要在今年六月底開始，斗六市路邊停車收費新廠商也已確定，時程上有急迫性，近日將邀集四大超商開會，希望能提早在四月或五月就上路。

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