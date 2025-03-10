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    敦睦3艦安平港開放參觀 只到今日

    民眾排隊等候登上磐石軍艦參觀。（記者王俊忠攝）

    民眾排隊等候登上磐石軍艦參觀。（記者王俊忠攝）

    2025/03/10 05:30

    〔記者王俊忠／台南報導〕海軍「敦睦遠航訓練支隊」昨天抵達台南安平商港，展開國內航訓第二站，開放磐石艦（油彈補給艦）及武昌艦（康定級飛彈巡防艦）兩艘軍艦，成功級巡防艦鄭和艦因水深不足無法靠港，台南市長黃偉哲向海軍爭取增派沱江級武江艦、增設二○機砲悍馬車、四○機槍悍馬車、AAV7兩棲突擊車和紅雀無人機等裝備展示，吸引民眾排隊參觀，今天上午九點至下午三點開放參觀。

    海軍副司令馬群超中將表示，希望兩天開放登艦參觀，讓民眾了解海軍的任務和功能，提升全民國防意識，讓國人更了解海軍保家衛國的訓練成果。

    黃偉哲說，海軍遠航支隊每年到安平商港，是台南一大盛事，海軍肩負維護我國海疆重任，遠航艦隊能與國際交流軍事能力，是國防外交的最佳展現，歡迎民眾參觀，甚至加入國軍行列。

    除了登艦參觀，海軍並安排海軍官校學生鼓號樂隊、海軍儀隊樂隊及莒拳隊表演。岸上也有郵局「i郵箱」行動郵車、府城美食、農特產市集；港區僅開放新信路管制站供民眾出入，可搭乘大南市公車「綠十七」、「藍幹線」前往，應攜帶國民身分證或具照片的合法證件供查驗。

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