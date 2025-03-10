傳承媽祖文化 鹿耳門媽文物館動土

正統鹿耳門聖母廟斥資逾十億元打造鹿耳門媽文物館，昨日舉行動土大典，預計將於二○二九年前竣工啟用。（台南市府提供）

2025/03/10 05:30

規劃多媒體互動體驗區、宗教典藏館 2029年前啟用

〔記者王姝琇／台南報導〕正統鹿耳門聖母廟鹿耳門媽文物館昨天舉行興建動土大典，斥資逾十億元，預計二○二九年前竣工啟用，未來將成為展示鹿耳門媽祖文化歷史的重要場域。

請繼續往下閱讀...

增設五百羅漢殿與豎立大旗桿

鹿耳門聖母廟推動三大重點建設工程，包括鹿耳門媽文物館，以及佛祖殿東、西兩側增設五百羅漢殿，與五王殿前牌樓兩側增設豎立大旗桿，三大建設同步進行，展現媽祖信仰的莊嚴與神聖。

台南市長黃偉哲應邀出席鹿耳門媽文物館動土大典，與聖母廟主委鄭深池及各友宮廟、信眾共同見證。黃偉哲說，鹿耳門地區不僅承載著鄭成功開台的歷史記憶，更是台灣媽祖信仰的重要據點。隨著時代變遷，聖母廟持續守護地方信仰，並致力於保存與弘揚珍貴的歷史文化。動土是邁向新階段的重要開始，深信在媽祖的保佑之下，工程將順利完成。

斥資逾10億 蓋多功能大樓

鹿耳門媽文物館座落於玉皇殿後方，為地下一層、地上五層建築，寬八十二．五公尺、高卅七．五公尺、縱深卅公尺，總建坪達三八八三坪，每層樓約六百餘坪，各樓層設有廊道、屋簷造型與造型花台、車道，展現出宏偉壯麗的廟宇風貌。

鄭深池指出，文物館規劃為多功能性綜合大樓，內部設有文物展示區、宗教文化研究中心、多媒體互動體驗區、教育講堂、會議廳、藝術展演空間、宗教典藏館及觀光服務設施。透過創新科技與互動展示，深入呈現媽祖信仰文化，結合現代科技與藝術，打造地方信仰、歷史與文化交流的核心據點，讓信眾與遊客感受豐富多元的宗教文化饗宴。

鄭深池說，動土象徵鹿耳門媽文物館邁入建設階段，預計今年上半年完成發包並正式動工，未來完工後將成為台南市乃至全台灣的重要文化地標，擔起媽祖信仰傳承的重責大任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法