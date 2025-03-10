引進蒙特梭利 竹縣華山國中教學創新

新竹縣華山國中8月1日將改制為大學區國中，因應改變，該校將成為全國第一間引進蒙特梭利教學的公立國中。（記者黃美珠攝）

2025/03/10 05:30

全國第一所採蒙氏教學公立國中 新生不再受戶籍限制

〔記者黃美珠／新竹報導〕位於新竹縣橫山鄉的華山國中已獲縣府教育局核准，今年八月以後將成為大學區制國中，同步引進蒙特梭利教學方式，成為全國第一所採蒙氏教學的公立國中。校長童鳳嬌說，從今年八月一日起，該校新生將不再受戶籍限制，只要對該校課程理念有興趣學生都可報名就讀。

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校長童鳳嬌說，蒙特梭利教學強調尊重學生的天賦和興趣，透過開放式的學習環境、實作體驗、跨學科探究及專案式學習，幫助學生發展獨立思考、解決問題以及社會責任感。

因應改制 政大教授等駐校指導

蒙氏教育在國內發展始終停留在學前教育，事實上在十八歲以前的中小學也都適合採用。該校因應改制，邀請政治大學教授鄭同僚、淡江大學科教中心主任王伯昌、執行長高憲章，以及曾在新竹實驗高中任教的物理老師蔡昌榮等駐校指導，以打造出全國第一所採用蒙氏教學的公立國中。

為此已規劃多元學習場域，包括開放教室、農場綠地、創客實驗室、微型經濟與社會經濟的學習空間，讓學生在真實情境中學習，並透過親身參與體驗，培養責任感與團隊合作能力。

學習模式以學生為中心 跨科整合

課程設計上，他們的學習模式以學生為中心，教師傳授知識外更要引導學生學習，讓孩子們透過專案學習、自主探索、跨學科整合等，培養創新思維與實踐能力。

教學評量上也會改採學習歷程檔案、多元評估與能力表現作為學生成長的指標，重視個別差異與多元發展。

此外將引進淡大科教中心的「化學遊樂趣」入校，透過化學車活動，把化學科普活動，包括化學史講座、魔術秀以及實驗動手做等，直接駛入華山校園帶領學生體驗。

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