改造大坑溪步道 桃市推綠色運具

蘆竹大坑溪沿岸人行空間狹窄且不連續，市府啟動步道景觀工程，預計年底完工。（桃市府都發局提供）

2025/03/10 05:30

將串聯營盤坑溪綠廊、桃林鐵路 形成自行車路網

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府都市發展局啟動蘆竹、龜山區大坑溪沿岸步道景觀工程，預計今年底完工，可串接桃林鐵路、四月即將完工的營盤坑溪綠廊工程，沿線涵蓋住商、工業、景區，打造南崁地區成為桃市綠色運具示範地區，鼓勵居民改以綠色運具取代汽、機車。

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經過南崁人口稠密地區

桃園市府都發局表示，大坑溪步道景觀工程經過蘆竹區五福里、瓦窯里、吉祥里及龜山南美里、南上里等上南崁人口稠密地區，將整理南美天幕多功能球場後側閒置綠地約一五○○坪，該面土地雖屬國有地但被占用，經協調後將由市府代管，並依現行地勢打造自然丘形的兒童地景遊戲區，為上南崁再增加一處約十二座籃球場大小的綠地公園，同時兼具雨水滯洪功能，經費三八○○萬元。

都發局表示，工程也將整理從蘆竹區五福路一○六巷到麗水巷近一公里的人行空間，解決麗水巷與油管路轉彎處視線死角問題，同時拓寬人行道，讓自行車、人行空間擴大，另一側麗水巷底也會順平陡坡，讓長者、輔具下坡不再瞬間加速，解決容易跌倒的問題；此外，沿線原有的一公里步道，闢設至今已逾廿年，早年規劃的不連續步道，舖面多處早已破損、長滿青苔，植栽樹穴也過小，透過工程將串聯改善步道。

都發局表示，蘆竹區五福路一○六巷至麗水巷可串接桃林鐵路自行車道，北側全長約一．○三公里的營盤坑溪綠廊工程將率先於四月完工，東起六福宮旁的綠九公園，往西串接桃林鐵路後至榮安路，而進行中的桃林鐵路五期工程，今年十月完工後將可串接到沿海的台六十一線。

盼民眾綠色運具取代汽、機車

都發局表示，三大路線將形成緊密的自行車路網，連結周邊住宅區、商業區、工業區及景區，自行車道附近也有YouBike站點，加上機場捷運行經，將持續優化蘆竹區綠色運具路網，打造桃園第一個「綠具人」綠色運具生活圈，鼓勵居民改以綠色運具取代傳統機車、汽車。

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