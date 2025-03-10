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    新北寵物醫療線上諮詢 13日直播

    新北市動物保護防疫處、新北市獸醫師公會合作推動寵物醫療線上諮詢。（資料照，記者王藝菘攝）

    新北市動物保護防疫處、新北市獸醫師公會合作推動寵物醫療線上諮詢。（資料照，記者王藝菘攝）

    2025/03/10 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕寵物醫療照護需求與日俱增，新北市府動物保護防疫處、新北市獸醫師公會昨天宣布合作推動寵物醫療線上諮詢，十三日（週四）起每月舉行二次、每次二小時，首場臉書、YouTube直播，由隆安動物醫院長姚勝隆、光點動物醫院獸醫師林筱瑞分享衛教知識和過往看診經驗，並與線上觀眾互動問答。

    新北市獸醫師公會理事長薛敦元表示，寵物市場蓬勃發展，然而網路訊息過度氾濫、真假難辨，透過寵物醫療線上諮詢，傳遞正確衛教資訊，協助飼主了解何時需要將寵物帶至動物醫院接受檢查和治療。

    專科獸醫師 每月二次分享專業見解

    動保處長楊淑方指出，每個月第二週、第四週的週四晚間九點至十一點，各專科獸醫師群會在動保處及獸醫師公會臉書、YouTube平台直播分享專業見解，民眾可留言建議有興趣的議題及希望受邀的講者。

    姚勝隆、林筱瑞說，透過直播交流互動，諮詢疑難雜症，但不提供線上看診，飼主如果察覺毛寶貝身體不適，務必帶往動物醫院診治。

    農業局長諶錫輝提到，新北市幅員遼闊，都市就醫資源豐富，同時兼顧偏鄉權益，線上直播能夠觸及更多民眾，並宣導保健和預防的重要性，平日多加留意毛寶貝的健康狀況，避免發展成重症，減少負擔。

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