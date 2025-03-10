新莊棒球場升級 6場域更新

新莊棒球場整修升級，圖為擴建的內野環形舞台。（新北體育局提供）

2025/03/10 05:30

改善界外區人工草皮、LED照明 擴建環形舞台 優化無障礙設施

〔記者董冠怡／新北報導〕中華職棒新球季將於三月底開賽，新北市府體育局和富邦悍將棒球隊去年賽季後展開新莊棒球場整修計畫，包含界外區更新為大巨蛋等級的人工草皮、建置具演唱會等級的LED燈光控制系統、更新外野座椅、擴建內野環形舞台、擴建熱區與更換熱力區座椅、售票廣場翻新等六大項目，同步優化場內外無障礙設施，工程總經費一億二一七二萬餘元，希望提供球員優質、安全的比賽場地，提升球迷觀賽品質。

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工程費超過1.2億元 測試賽首度亮相

體育局長洪玉玲表示，這次施工項目涵蓋界外區更新人工草皮、外野看台地坪補強防漏暨觀眾席設施更新、內野全區防漏、照明設備更新及無障礙設施硬體改善，工程經費由教育部體育署補助八千萬元、市府出資二一七二萬元、營運廠商自籌二千萬元，球場升級後昨天測試賽首度亮相。

洪玉玲說明，界外區更新為大巨蛋等級的人工草皮，參考日本甲子園球場，中間仍是天然草皮；建置具備演唱會等級燈光效果的LED燈光控制系統，以及全面更新外野座椅、擴建內野環形舞台、擴建熱區、更換熱力區座椅與售票廣場翻新，增設無障礙售票口、坡道、輪椅席及陪伴席數量。

增無障礙售票口、輪椅及陪伴席數量

其中熱區座位增加近三百席、熱力區座位增加近一百席；擴建內野環形舞台後，一壘側、三壘側增長為各約十五公尺的長度，環形舞台總長度擴增至近一二○公尺，搭配全新LED燈光控制系統，打造更寬廣、震撼的視覺效果。

富邦育樂總經理陳昭如說，完工後已配合中職聯盟球場檢驗，昨天舉辦測試賽，將視檢驗結果再做細部調整，富邦悍將主場開幕戰預計四月二日登場。

新北籌建大巨蛋 盤點6地點蒐集意見

富邦悍將球迷張同學、許同學說，球場翻新後變得較明亮，看球走向更清楚，內野環形舞台延伸加長後，未來可以看到更多啦啦隊女孩應援。

體育局說，大巨蛋籌建在即，盤點板樹體育館、樹林大柑園、三峽麥仔園、台北看守所、淡海新市鎮二期、樹林機五南側共六處地點，持續蒐集民意並與專家學者研商，希望打造結合智慧服務、體育運動、文化展演及觀光娛樂等多功能的體育園區，民眾意見可寄至電子郵件信箱：sportsntpc@ntpc.gov.tw。

新莊棒球場整修升級，昨天測試賽首度亮相，視野明亮，提升球迷觀賽品質。（記者董冠怡攝）

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