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    震毀重建 花蓮玉里、富里3橋拚明年完工

    玉長大橋重建工程，74支基樁施作完成。（花蓮縣府提供）

    玉長大橋重建工程，74支基樁施作完成。（花蓮縣府提供）

    2025/03/10 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮南區玉里鎮高寮、玉長大橋，以及富里鄉崙天、明里大橋等四座橋梁，二○二二年遭○九一八強震震毀，經中央補助經費展開重建工作，其中高寮、玉長及崙天大橋已完成基樁，新橋預計明年完工，明里大橋則進入細部設計，力拚月底前發包工程。

    縣府指出，玉長大橋復建工程去年二月十七日開工，重建經費為五．二億元，舊橋已完成拆除，七十四支基樁施作完畢，目前施工進度約二十八．八三％，預計明年五月初完工，未來將提升橋梁結構的耐用性與通行安全。

    高寮、玉長及崙天大橋 基樁完成

    高寮、玉長及崙天大橋等三座橋梁重建工程去年二月啟動，其中，高寮大橋重建經費約九．九四億元，已完成橋梁基樁，正陸續安裝主要結構，以及橋墩加固、擋土牆建設及道路整理等工項，實際工程進度超前預定進度八％，預計明年三月底完工。

    崙天大橋重建經費為二．六億元，縣府指出，目前已完成新橋基樁，正在施作柱體防撞鋼板、預力梁等工程，預計明年五月完工。

    明里大橋重建 配合秀姑巒溪治理

    至於明里大橋因配合秀姑巒溪治理計畫須抬高橋梁，造成二端引道銜接等工程經費增加，經縣府向行政院公共工程委員會爭取，總核定經費由二．一四億元增加為二．五億元；建設處長鄧子榆表示，明里大橋重建工程目前在細部設計階段，預計三月底至四月初前發包。

    縣長徐榛蔚說，南區四座橋梁完工後，可提升橋梁結構的耐用性與通行安全，讓鄉親早日恢復便捷的交通環境。

    花蓮南區玉長大橋復建工程去年二月開工，預計明年五月完工。（花蓮縣府提供）

    花蓮南區玉長大橋復建工程去年二月開工，預計明年五月完工。（花蓮縣府提供）

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