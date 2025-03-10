每桌3千元 「羅東呷拜拜」11日排隊預訂

「羅東呷拜拜」席開500桌蘭陽風味饗宴，每桌有11道佳餚，明日上午8點受理訂桌。（羅東鎮公所提供）

2025/03/10 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮農曆三月初三帝爺生（玄天上帝誕辰）「呷拜拜．迎鬧熱」活動，預計席開五百桌蘭陽風味饗宴，每桌六千五百元，優惠價三千元，明（十一）日上午八點受理訂桌，許多饕客擔心向隅，傳出今晚將徹夜排隊。鎮公所表示，現場禁止以物占位，每人每次最多訂三桌。

11道料理22日享用 31日陣頭遶境

農曆三月初三帝爺生俗稱羅東大拜拜，昔日家家戶戶辦流水席，宴客習俗後來中止，二○一○年起改由鎮公所辦桌，開放各界訂桌，本屆「羅東呷拜拜」將於二十二日晚上六點在鎮公所周邊搭棚用餐，三十一日下午一點舉辦陣頭遶境。

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去年受理訂桌的前一天下午就有人排隊，開賣後不到二小時，五百桌就完售，今年邀請五家餐廳辦桌，每桌十一道料理，市價六千五百元，鎮公所補助三千五百元，每桌僅三千元，並邀請曹雅雯、陳隨意、謝宜君等歌手獻唱。

「羅東呷拜拜」採排隊預訂，明天上午七點半將在羅東展演廳發放號碼牌，八點開始登記繳費，有人醞釀今晚漏夜排隊或明天清晨「拂曉出擊」，希望讓親友一飽口福。

鎮公所表示，訂桌現場叫號不到，必須重新領取號碼牌排隊，餐券售出後不受理退換，為響應環保，辦桌當天不使用一次性餐具，也不提供塑膠袋與提袋。

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